TESK Başkanı Palandöken'den tabelalara standart çağrısı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 10:18

Güncelleme: 30.09.2023 - 10:18

Palandöken, yaptığı açıklamada, tabelalardaki uyumsuzluğa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu konudaki düzensizliğin şehir kültürüne zarar verdiğini vurgulayan Palandöken, "Çok renkli, boyutları birbirinden farklı ve yabancı kelimelerin sıklıkla yer aldığı tabelalar, cadde ve sokaklarda görüntü kirliliğine sebep oluyor. Artan yabancı tabelalar milli kimliğimiz ve dilimiz açısından da büyük bir tehlike doğuruyor. Bu nedenle yabancı tabela kullanımına sınırlama getirilmeli ve tabela yönetmeliğinde yer alan kurallara riayet edilmeli." ifadesini kullandı.

Tabelaların işletmeler için profesyonel ve saygın bir imaj oluşturduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"İşletmelerin tabelası müşteriler için ilk temas noktasıdır. Dolayısıyla işletmelerin tabela tasarımlarının ve yerleşimlerinin düzenlemelere uygun olması son derece önemli. Tabela boyutları, rengi ve benzeri diğer özelliklerin belirli bir standarda bağlı olması ilk izlenimde güven verir ve ilerleyen zamanlarda kurumsal kimlik oluşumuna yardımcı olur. Bu sebeple tabelalarda mutlaka standart olmalı. Tabelalara getirilecek standart, işletmelerin tanınırlığını artırdığı gibi yerinin de kolay bulunmasına olanak sağlar. Böylelikle hem işletmeler daha düzenli iş yapar hem de sokakların estetiğinden ödün verilmemiş olur."