TESK Başkanı'ndan faiz açıklaması: 'Dengeyi daha da bozdu'
Yüksek faiz politikası, Türkiye’deki yatırım ortamını olumsuz etkiliyor. Faiz artışı sonrası bankaların mevduat faizlerinin yükselmesi ekonomik dengeyi bozuyor. Esnaf temsilcileri sıcak paranın reel ekonomiye kazandırılmasını ve yatırım önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın son faiz artışı ile birlikte bankaların mevduat faizlerini yükseltmesinin ekonomik dengeyi daha da bozduğunu ifade etti.
'EK VERGİLER KALDIRILMALI'
Palandöken, yurttaşların yüksek getiri beklentisiyle parasını üretim yerine faize ve altına yönlendirdiğini belirterek, “Yatırımın önünü açmak için fonlara uygulanan ek vergiler kaldırılmalı, sıcak para yeniden reel ekonomiye kazandırılmalı” şeklinde uyarıda bulundu.
MERKEZ BANKASI’NDAN SÜRPRİZ FAİZ ARTIŞI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan’da 350 baz puanlık faiz artışı yaparak politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltmişti. Bu karar, 19 Mart olayları sonrası yaşanan siyasi gerilimlerle birlikte rezervlerden yaklaşık 50 milyar doların çıkmasına neden olmuştu. Yatırımcıları Türk lirasına yönlendirebilmek amacıyla, aylardır süren bekleyişin ardından faiz artırımına gidilmişti.
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