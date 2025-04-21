TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından mevduat faizleri yeniden yükselmeye başladı.
Bankalar yeni haftaya hızlı bir şekilde giriş yaparak vadeli mevduat hesaplarında yatırımcılara yüzde 50'ye varan oranlarla cazip kazanç fırsatları sunuyor.
100 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki mevduatın güncel getirileri ise dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. İşte yeni haftada görülen güncel gelişmeler...
Geçen hafta Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya çıkarması ile birlikte, piyasadaki fonlama faizi de yüzde 49 seviyesine yükseldi.
Bu gelişme Türk Lirası varlıklara olan ilgiyi artırırken, mevduat faizlerinde de yukarı yönlü bir hareketlilik meydana getirdi.
Bankalar yatırımcıları TL’de tutmak amacıyla vadeli mevduat faiz oranlarını artırmaya başladı. Peki 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizi oranları...
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35.5
Net Kazanç: 13 bin 227 TL
Vade Sonu Net Kazanç: 513 bin 227 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 17 bin 139 TL
Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 139 TL
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 17 bin 512 TL
Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 512 TL
YAPI KREDİ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 17 bin 512 TL
Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 512 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 17 bin 512 TL
Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 512 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 17 bin 884 TL
Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 884 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48.5
Net Kazanç: 18 bin 71 TL
Vade Sonu Net Kazanç: 518 bin 71 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 18 bin 257 TL
Vade Sonu Net Kazanç: 518 bin 257 TL
HSBC BANK
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 18 bin 257 TL
Vade Sonu Net Kazanç: 518 bin 257 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 50
Net Kazanç: 18 bin 630 TL
Vade Sonu Net Kazanç: 518 bin 630 TL
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