TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Haber Merkezi
21 Nisan 2025 Pazartesi, 11:43
TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından mevduat faizleri yeniden yükselmeye başladı.

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bankalar yeni haftaya hızlı bir şekilde giriş yaparak vadeli mevduat hesaplarında yatırımcılara yüzde 50'ye varan oranlarla cazip kazanç fırsatları sunuyor.

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

100 bin TL ile 1 milyon TL arasındaki mevduatın güncel getirileri ise dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. İşte yeni haftada görülen güncel gelişmeler...

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Geçen hafta Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya çıkarması ile birlikte, piyasadaki fonlama faizi de yüzde 49 seviyesine yükseldi.

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bu gelişme Türk Lirası varlıklara olan ilgiyi artırırken, mevduat faizlerinde de yukarı yönlü bir hareketlilik meydana getirdi.

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bankalar yatırımcıları TL’de tutmak amacıyla vadeli mevduat faiz oranlarını artırmaya başladı. Peki 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizi oranları...

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

İŞ BANKASI  

Faiz Oranı: Yüzde 35.5  

Net Kazanç: 13 bin 227 TL  

Vade Sonu Net Kazanç: 513 bin 227 TL 

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ALTERNATİF BANK  

Faiz Oranı: Yüzde 46  

Net Kazanç: 17 bin 139 TL  

Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 139 TL 

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

ING BANK  

Faiz Oranı: Yüzde 47  

Net Kazanç: 17 bin 512 TL  

Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 512 TL

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

YAPI KREDİ BANKASI  

Faiz Oranı: Yüzde 47  

Net Kazanç: 17 bin 512 TL  

Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 512 TL

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

GARANTİ BBVA  

Faiz Oranı: Yüzde 47  

Net Kazanç: 17 bin 512 TL  

Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 512 TL 

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

FİBABANKA  

Faiz Oranı: Yüzde 48  

Net Kazanç: 17 bin 884 TL  

Vade Sonu Net Kazanç: 517 bin 884 TL  

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

QNB FİNANSBANK  

Faiz Oranı: Yüzde 48.5  

Net Kazanç: 18 bin 71 TL  

Vade Sonu Net Kazanç: 518 bin 71 TL 

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

DENİZBANK  

Faiz Oranı: Yüzde 49  

Net Kazanç: 18 bin 257 TL  

Vade Sonu Net Kazanç: 518 bin 257 TL 

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

HSBC BANK  

Faiz Oranı: Yüzde 49  

Net Kazanç: 18 bin 257 TL  

Vade Sonu Net Kazanç: 518 bin 257 TL 

TCMB faiz artırdı mevduat faizleri o seviyeye dayandı! 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?

AKBANK  

Faiz Oranı: Yüzde 50  

Net Kazanç: 18 bin 630 TL  

Vade Sonu Net Kazanç: 518 bin 630 TL

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