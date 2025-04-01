TESK Başkanı'ndan tarım politikası uyarısı: Fiyat artışları nasıl önlenebilir?
Sebze, meyve ve bakliyat fiyatlarındaki artışa dikkat çeken TESK Başkanı Bendevi Palandöken, planlı tarım politikalarının uygulanmasının önemini vurguladı. Tarım alanlarının verimli kullanılması ve teşviklerin doğru şekilde yönlendirilmesi ile fiyat artışlarının önlenebileceğini belirtti.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sebze, meyve ve bakliyat fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, "Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında sebze, meyve ve bakliyat fiyatları geliyor. Burada en önemli tedbir, bölgesel tarımın ve tarım alanlarının çok iyi kullanılmasıdır" dedi.
PLANLI TARIM VE TEŞVİKLERİN ÖNEMİ
Palandöken, planlı tarım politikalarının uygulanması gerektiğine işaret ederek, "Teşviklerin, o bölgelerde hangi ürünlerin ekileceğine göre belirlenmesi ve planlanması gerekir. Patates, soğan, buğday, arpa, mısır gibi tarla bitkileri ile mercimek, nohut gibi bakliyat ürünlerinin ihtiyaca uygun şekilde ekilmesi, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi sağlanırsa, fiyat artışları önemli ölçüde önlenebilir" diye konuştu.
ÜRÜN FİYATLARININ DÜŞÜRÜLMESİNDE PLANLI TARIMIN ROLÜ
Ürün fiyatlarının düşmesi için planlı tarımın ve doğru nakliyenin önemine değinen Palandöken, "Zeytin ağacı uzun ömürlüdür fakat zeytin ve yağın soframıza ulaşabilmesi için tedarik zincirinin iyi planlanması ve fiyatlarının kontrol altında tutulması gerekir. Tarımsal alanların yönetiminde bu husus da dikkate alınmalıdır" ifadelerini kullandı.
ÜRETİM PLANLAMASI
Palandöken, tarımsal bölgelerin haritalarının çıkarılması gerektiğini belirterek, "Mevsimsel olarak hangi ürünlerin hangi bölgelerde soğuktan ve dondan etkilenmeyecek şekilde üretileceği belirlenmelidir" dedi ve ekledi "Domates, biber, patlıcan gibi mutfakta sık kullanılan ürünlerin fiyatlarını gören vatandaş, bu pahalılığın nedenini esnafa soruyor. Oysa baştan itibaren doğru bir planlama yapılırsa, bu ürünlerin bölgesel olarak dengeli üretilmesi sağlanabilir ve fiyat dalgalanmaları önlenebilir."
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