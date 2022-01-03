TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den ÖTV ve KDV'de indirim çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın rahatlaması için ÖTV ve KDV indirime gidilmeli” dedi.

IHA
03 Ocak 2022 Pazartesi, 14:23
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den ÖTV ve KDV'de indirim çağrısı
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV ve KDV'de indirim çağrısında bulundu.

Palandöken, “Aralık ayı için açıklanan enflasyon oranı yıllık 36.08 arttı. Zaten pandemide oldukça zor günler geçiren, BAĞ-KUR’unu, vergisini ve iş yerinin kirasını ödeyemeyerek zor günler geçiren esnafımızın bu durumu göz önüne alınarak yeniden değerleme oranlarında esnekliğe gidilmeli. Elektrik ve doğalgazda esnafa özel tarife uygulanmalı” diye konuştu.


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