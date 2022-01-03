TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den ÖTV ve KDV'de indirim çağrısı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 14:23

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV ve KDV'de indirim çağrısında bulundu.

Palandöken, “Aralık ayı için açıklanan enflasyon oranı yıllık 36.08 arttı. Zaten pandemide oldukça zor günler geçiren, BAĞ-KUR’unu, vergisini ve iş yerinin kirasını ödeyemeyerek zor günler geçiren esnafımızın bu durumu göz önüne alınarak yeniden değerleme oranlarında esnekliğe gidilmeli. Elektrik ve doğalgazda esnafa özel tarife uygulanmalı” diye konuştu.