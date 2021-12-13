Kedi-köpek mamalarındaki KDV'nin kaldırılması için kampanya: 108 bin imza toplandı
Türkiye'nin en büyük sokak hayvanları koruma ve besleme platformlarından Pati Koruyucuları (Paw Guards), kedi ve köpek mamalarının ihtiyaç olduğunu belirterek başlattığı imza kampanyasında, yüzde 18'lik KDV'nin kaldırılmasını talep etti. 150 bin rakamının hedeflendiği kampanyada, 108 bin imzaya ulaşıldı.
Yurttaşların alım gücünün düşmesinden ve artan döviz kurundan yalnızca insanlar değil hayvanlar da etkileniyor. Kedi ve köpeklerin mama fiyatlarından yüksek KDV alınmasına tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, konuyla ilgili düzenleme yapılmasını talep ediyor.
Son olarak, 'Pati Koruyucuları' adlı sokak hayvanlarını koruma ve besleme platformu, 'Mama lüks değil ihtiyaç' sloganı ile kedi ve köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV'nin kaldırılması için imza platformu üzerinden kampanya başlattı.
108 BİNİ AŞKIN İMZA TOPLANDI
150 bin rakamının hedeflendiği kampanyaya, 13 Aralık günü öğle saatleri itibarıyla 108 bini aşkın imzayla destek verildi.
Platform yönetiminin kampanyaya ilişkin açıklamasında, Türkiye'de mama fiyatlarının son bir yılda yüzde 200'lere varan fiyat artışlarına ulaştığı belirtilerek, bunda döviz kurunun artışı kadar mama firmalarının fırsatçılığının da inkar edilemeyeceği vurgulandı.
'İLK ADIMI ATMASI GEREKEN DEVLETTİR'
Mama fiyatlarındaki KDV'nin de önemine dikkat çekilen açıklamada "Her geçen gün çeşitli nedenler ile sürekli artan mama fiyatlarına yüzde 18 KDV oranı da eklendikçe hayvanseverler bu fiyatların altından kalkamaz hale gelmiştir. Devletimizden mama fiyatlarının artışına dur demesini beklerken, devletimizin bu hayvanların karınlarını doyurabilmeleri için ihtiyaçları olan mamadan yüzde 18 KDV alması ve her fiyat artışında bu oran nedeniyle daha fazla para alması kabul edilemez. Bu nedenle KDV oranını yüzde 1- 8 aralığına düşürerek ilk adımı atması gereken devlettir" denildi.
KDV'nin temel bir ihtiyaç olan ekmekte, kuş ve balık yemleri, bakliyat ürünlerinin birçoğunda yüzde 1, gıda maddeleri, sinema-tiyatro, konaklamada yüzde 8 olduğu belirtilen açıklamada, "Kedi ve köpek mamalarında neden yüzde 18 KDV alınıyor. Bu hayvanların gönüllüleri veya sahiplenenleri, aç kalmamaları için temel ihtiyaçlarından biri olan mamaya neden yüzde 18 KDV ödemek zorunda kalıyor. Yani her 5 günlük mamaya vereceği para ile ekstradan 1 sokak arkadaşı daha beslenebilecekken neden bunun önü kesiliyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ağzı yok, dili yok, günümüz dünyasında avlanabilecek ortamı yok. Çöpü karıştıracak, poşetleri açabilecek parmakları yok. Güvenmek istediği insanlara, yaklaşmaya inancı yok. Çünkü dövülüyor. İşkence yapılıyor. Taş atılıyor. Mahallelerden sürekli kovuluyor. Başını sokacağı alan dahi yok. Üstüne bir de yaşadığı ülke, kendisine zar zor ulaşacak mamadan yüzde 18 vergi alınıyor. Soruyoruz bu hak mı? Bu canların hayatını her yerden zorlaştırmıyor muyuz? Devletimize buradan sesleniyoruz. İlk adımı siz atın ve sokak hayvanlarının temel ihtiyacı olan mamadaki yüzde 18 KDV'yi lütfen kaldırın."
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