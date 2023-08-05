TESK’ten bankalara finansman kolaylığı çağrısı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 12:16

Güncelleme: 05.08.2023 - 12:16

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari kredilerin miktar olarak artırılması gerektiğini belirterek, “Bankalar krediye ulaşmada işleri zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalı ki çarklar dönmeye devam etsin” ifadesini kullandı.

Üretici ve esnafın finansmana ihtiyacı olduğuna işaret eden Palandöken, bunun için bankaların kredi imkanlarını genişletmesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken, krediye ulaşamamanın birçok ekonomik problemi beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"ÜRETİM DEVAMLILIĞI SAĞLANMASI İÇİN"

“Ticari kredilerin, piyasa koşulları ve döviz kuru göz önüne alınarak miktar olarak artırılması gerekiyor. Piyasada rekabet edilebilirliğin artması için üretici üretebilmeli, esnaf mal alabilmeli, vatandaş bu ürünlere ulaşabilmeli.

Dolayısıyla bankalar krediye ulaşmada işleri zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalı ki çarklar dönmeye devam etsin. Sanayi bölgelerinde üretim devamlılığının sağlanması, esnafın ürün alması, ticari hayattaki çarkların dönmesi, finansmana ulaşımdan geçiyor.”