TESK'ten dükkan kiralarında artış oranına sınır talebi

06 Ocak 2023 Cuma, 17:42

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan (TESK) dükkan kiralarında artış oranına sınır talebi geldi.

Beklenen artışı yapmayan esnafın dükkanını boşaltmaya zorlandığına işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Oraya bir yatırım yapılmış, o dükkanın işlemesi için yıllar geçirilmiş. Bu dükkan için tadilat, tasarım ve tabela yatırımları yapılmış, başka bir yere taşınması daha büyük maliyet oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Palandöken, konut kiralarındaki artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırıldığını anımsatarak, dükkanlarda böyle bir uygulamaya gidilmediğine dikkati çekti.

Esnafın artık dükkan kiralarındaki artışı kaldıramayacağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"İş yeri kiraları belli bir süre sabitlenmeli. Bir tarafta elektrik, doğalgaz faturaları, diğer tarafta iş yeri kiraları. Çağrımız, esnaf işletmeleri ve dükkanları için de yüzde 25 sınırlaması gibi bir uygulamanın getirilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı, kantin kiralarını yüzde 25 oranıyla sınırlandırdı, fiyatların yükselmesinin önüne geçilmesi sağlandı. Yerel yönetimler, kamu kurumları ve vakıf iş yerleri için de bu uygulanırsa esnaf rahat eder."