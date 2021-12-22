TESK'ten gıda fiyatlarında indirim açıklaması

22 Aralık 2021 Çarşamba, 12:28

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, son zamanlarda yapılan zamları hatırlatarak, "Ayçiçeği yağından motorine, kış lastiğine, monttan kuruyemişe, A'dan Z'ye tüm ürün gruplarına son birkaç ayda zam geldi. Bu zamların birçoğu tamamen usulsüz artarken, birçoğu da döviz kurları bahane edilerek arttı. Şimdi ise açıklanan kararların ardından döviz kurlarında yaşanan önemli düşüşün bu zamlara yansımasında göremiyoruz" dedi.

'JET HIZIYLA ZAM YAPANLARDAN İNDİRİM BEKLİYORUZ'

Palandöken, tüm ürün gruplarında indirim yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Gıdadan tekstile, akaryakıta her ürün grubunda dövizdeki 50 kuruşluk artışta bile anında zam yapanlardan şimdi aynı hızda indirim bekliyoruz. Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlardan şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz. Piyasalara güvenin artması, vatandaşın ve mal alım satım yapan esnafın rahatlamayı daha iyi yaşayabilmesi için artık tüm ürün gruplarında önemli bir indirim yapılmalı" diye konuştu.