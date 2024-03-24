TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicileri ramazan ayında imalatı artan merdiven altı ürünler konusunda uyararak, "Sırf görüntüye aldanıp da bilmediğiniz yerden alışveriş yapmayın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 09:21
TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ucuz ve kalitesiz üretimle insan sağlığının hiçe sayıldığını belirtti.

Bereketin ve bolluğun yaşandığı ramazan ayında artan gıda alışverişinin merdiven altı üreticileri ve haksız fiyat artışları yaparak bu aydan rant sağlayan bazı fırsatçıları iştahlandırdığına işaret eden Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Fiyatlar cazip oluyor ancak vatandaş otokontrolünü yapacak. Kıymanın kilosunun 400 lira olduğu bir yerde gidip de 250 liraya pastırma, sucuk alınırsa sağlımızı tehlikeye atmış oluruz. Merdiven altı ürünler normalin üçte biri ya da dörtte biri fiyatına satılıyor. Kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler gerekli takibi yapsa da vatandaşın bunlara prim vermemesi lazım."

"GÖRÜNTÜYE ALDANIP BİLMEDiĞİNİZ YERDEN ALIŞVERIŞ YAPMAYIN"

Piyasada bayram hareketliliğinin şimdiden başladığını belirten Palandöken, tüketicilere, "Sırf görüntüye aldanıp da bilmediğiniz yerden alışveriş yapmayın. Çünkü merdiven altı üretimde muhatabınız da yok. Vatandaşın alabileceği en önemli tedbir, bildiği güvenilir esnaftan alışveriş yapması olacaktır. Bu güzel ramazan ayının bereketinden yoksun kalmayın." uyarısında bulundu.


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