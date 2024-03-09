TESK Genel Başkanı Palandöken'den tüketicilere israf uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tüketicileri "ramazanda israf yapılmaması" için uyardı. Palandöken, "Başta ekmek ve pide olmak üzere, gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız" dedi.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:07
TESK Genel Başkanı Palandöken'den tüketicilere israf uyarısı
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazanda gıda ürünlerinin israfı konusunda tüketicilere uyarıda bulunarak, "Bu dönemde başta ekmek ve pide olmak üzere gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız" ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de her gün 6 milyon ekmeğin israf edildiğine dikkati çekerek, "Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için bu dönemde başta ekmek ve pide olmak üzere, gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız" uyarısında bulundu.

Ramazanda en çok ekmek ve pidenin israf edildiğini kaydeden Palandöken, "Vatandaşlarımız, alışverişe giderken mümkün olduğunca alışveriş listesi yapmalılar ve ihtiyaç fazlası ürün almamaya özen göstermeliler" ifadesini kullandı.


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