TESK'ten Ramazan paketi fiyatlarına tepki
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle Ramazan paketlerinin yardım amacından çıktığını söyledi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Bendevi Palandöken, ramazan ayı öncesi artan gıda fiyatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"İHTİYAÇ SAHİPLERINE NAKİT YARDIM YAPABİLİRLER"
Ramazan paketlerinde fiyatların yüzde yüz artacağı bir ortam olmadığını söyleyen Palandöken, ramazan paketlerinin satış tekniği haline geldiği uyarısı yaptı.
Yardımseverlere, ihtiyaç sahiplerine nakit yardım yapabileceği tavsiyesinde bulundu.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Fiyat istikrarının sağlanması için ticari ahlak ve Ahilik kültürü lazım" ifadelerini kullandı.
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