Tesla, Çin’deki fabrikasında üretimi yavaşlatıyor
Tesla, Çin'deki fabrikasında çalışma saatlerini pazartesi gününden itibaren iki saat kısaltacak ve yeni işçi alımını erteleyecek.
ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, üretim faaliyetlerinin en yoğun olduğu Shanghai’daki fabrikasında çalışma saatlerini kısaltacak ve yeni işçi alımını erteleyecek.
Bloomberg’de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberin ardından Tesla’nın hisseleri yaklaşık yüzde 2 düştü. Haberde Çin’deki fabrikanın çalışma saatlerini pazartesi gününden itibaren yaklaşık iki saat kısaltılacağı belirtildi.
Tesla’nın Shanghai fabrikası, Çin otomobil pazarında talebin azalması nedeniyle artan stok seviyeleriyle karşı karşıya olsa da, Kasım ayında 100 binden fazla otomobil ile en yüksek aylık satışı yaptı.
Tesla, Reuters’ın sorularına henüz yanıt vermedi.
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