Tesla ultra hızlı şarj teknolojisini duyurdu
Tesla, 1 megawatt'lık yeni şarj istasyonlarının kurulumuna gelecek yıl başlayacağını duyurdu.
Tesla yeni nesil Supercharger( ultra hızlı) şarj teknolojisini tanıttı. Şirket daha hızlı şarj hizmeti sunmak üzere gelecek yıl istasyonları kurmayı hedefliyor. Bu istasyonlar sayesinde özellikle Tesla Semi ve Cybertruck gibi elektrikli araçlar çok daha hızlı şarj olabilecek.
TESLA'NIN YENİ ŞARJ İSTASYONLARI 2023 YILINDA KURULUYOR
Yeni istasyon sistemi 1 megawatt'ın üzerinde güç sağlayabilen yeni nesil ultra hızlı şarj teknolojisine sahip.
Tesla CEO'su Elon Musk'ın aktardığına göre V4 Supercharger, 1.000 voltluk mimarinin yanı sıra gelişmiş sıvı soğutma sistemine ek olarak yeni bir kablosuz şarj ile beraber çalışabilecek. İşte bu sistem sayesinde araçların çok daha hızlı şarj olması sağlanacak.
Tesla geçen aylarda daha yüksek voltaj mimarisine sahip cihazlarının ilk teslimatını PepsiCo'ya yapmıştı.
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