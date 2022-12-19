Tesla hisseleri, Elon Musk'ın o hamlesinin ardından fırladı!
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın, Twitter'daki üst yöneticilik (CEO) görevinden istifa edip etmeme konusunda başlattığı ankete katılanların yarısından fazlasının Twitter yöneticiliğini bırakmasını istemesi sonrası Tesla hisseleri yükselişe geçti.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, borsa açılışından kısa bir süre sonra yüzde 3'e kadar artarak 154,74 dolardan işlem gördü.
Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter'ı devralma işlemlerinin tamamlandığı ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmişti.
Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.
Elon Musk, dün Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini belirtmişti.
Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.
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