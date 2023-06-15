Tesla hisselerinin yükselmesinin nedeni...

Yayınlanma: 15.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.06.2023 - 07:00

Tesla'nın hisse senedi (TSLA), şirketin şimdiye kadarki en iyi değer artışlarından biriyle geçen ay yüzde 50'den fazla yükseldi.

Makroekonominin Tesla gibi büyük hisse senetleri üzerinde büyük bir etkisi var ve bu cephedeki gelişmeler otomobil üreticisine yardımcı oluyor. Ancak NASDAQ yüzde 10 artarken Tesla son 30 günde yüzde 51 arttı.

Bir dizi iyi haberin, Tesla'nın piyasanın geri kalanından daha hızlı bir şekilde yükselmesine yardımcı olduğu düşünülüyor.

TESLA KONNEKTÖRÜ ETKİLEDİ

Son olarak, Tesla'nın konnektörünün Ulusal Toptan Satış Birliği (National Association of Convenience Stores (NACS)) tarafından yeni Kuzey Amerika şarj standardına uygun olarak kabul edilmesi, birçok Wall Street analistinin Tesla'nın Supercharger işini değerlendirmesine neden oldu.

GM ve Ford'un elektrikli araçlarının Tesla'nın Supercharger ağından yararlanmak için konnektörü benimsemesiyle, analistler Tesla'nın on yılın sonuna kadar şarj işinden yılda milyarlarca dolar gelir elde etmeye başlayabileceğine inanıyor.

ŞARJ STANDARDI

Supercharger ağından elde edilecek potansiyel gelirin ötesinde, NACS'nin benimsenmesi Tesla'nın şarj etme yaklaşımını da doğruluyor. Ayrıca, NACS'nin birleşik şarj standardı olarak kabul edilmesi Kuzey Amerika'daki genel elektrikli araç pazarına da yardımcı olacaktır.

ŞİRKETE OLAN GÜVEN

Tesla'nın hisselerine muhtemelen yardımcı olan bir diğer şey de Tesla'nın araçlarına yönelik talebe olan güvenin artıyor olarak değerlendirilmesi.