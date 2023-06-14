Formula E'den DS 7'ye teknoloji transferi

Yayınlanma: 14.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 07:00

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles’in tüm elektrikli modellerinde olduğu gibi, DS 7 E-Tense 4x4 360 da doğrudan Formula E’den alınan teknolojileri kullanıyor.

DS 7 Opera E-Tense 4x4 360, akıllı 4 tekerlekten çekiş sistemi, daha geniş iz açıklığı, daha alçak şasisi ve daha büyük frenlerle birlikte 360 HP’lik gücüyle şarj edilebilen hibrit verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyor.

DS Automobiles, ABB FIA Formula E Şampiyonası’nın üreticilere açılmasından bu yana her sezon en az bir yarış kazanan tek marka oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI

3 farklı jenerasyondaki yarış otomobilleriyle DS Performance, Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika’da 100 yarışta 4 dünya şampiyonluğu, 47 podyum ve 16 zafer elde etti.

Özellikle zorlu bir şampiyonada, dünyanın en ünlü üreticilerinden bazılarıyla rekabet ederek kazanılan teknik uzmanlık ve deneyim, DS Automobiles için büyük bir avantaj sağladı.

Yarışlar, DS Performance için yenilikleri deneyebileceği gerçek bir açık hava laboratuvarı görevi görüyor. Bu deneyim aktarımının en yeni örneklerinden DS 7 E-Tense 4x4 360, Mayıs 2023 itibarıyla Türkiye yollarıyla da buluşmaya başladı.

DS Performance, Jean-Eric Vergne ve Stoffel Vandoorne tarafından kullanılan DS E-Tense FE23’ün enerji geri kazanım sistemi ve şanzıman dahil olmak üzere arka motor ünitesi, soğutma sistemi, elektrik sistemi ve arka süspansiyon gibi bir dizi fiziksel parçasının yanı sıra enerji yönetimini optimize eden yazılım ve algoritmalarını da üretti.

ENERJİ GERİ KAZANIMI

Yeni DS 7 E-Tense 4x4 360, doğrudan Formula E’den alınan bir enerji geri kazanım sistemi kullanıyor.

Takımlar ve sürücüler bazında toplam 4 Formula E Şampiyonluğu kazanan üretici, şimdiden yollarda karbondioksit emisyonu olmayan bir geleceği hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Üst Yöneticisi (CEO) Beatrice Foucher şunları kaydetti:

''2015’ten bu yana, 4 dünya şampiyonluğumuz ve şampiyonanın gittiği tüm kıtalarda kazandığımız birçok zaferin de ortaya koyduğu gibi, edindiğimiz uzmanlık, hayata geçirdiğimiz sürekli teknoloji transferi sayesinde müşterilerimize doğrudan fayda sağlıyor. Çünkü dünyanın en önemli yüzde 100 elektrikli araç şampiyonasındaki başarımızın asıl kazananı; müşterilerimizdir.''

'ULTRA GÜÇLÜ YAZILIM'

DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti ise motorsporları her zaman olağanüstü bir araştırma ve geliştirme aracı olduğunu belirtti.

Franzetti, sözlerini şöyle tamamladı:

''Otomobil endüstrisindeki bir elektrik devriminin merkezinde olduğumuz düşünülürse, bu tespit bugün daha da doğru kabul ediliyor. Formula E, elektrik enerjisine geçişi hızlandırmak ve gerekli ince ayarları yapmak açısından çok yararlı bir laboratuvar. Motorsporları sayesinde, DS Performance, motor ve invertör gibi, zamanla daha küçük ve daha verimli hale gelen fiziksel parçaların yanı sıra, ultra güçlü enerji geri kazanım yazılımı da geliştirildi. Tüm bu deneyim, mevcut elektrikli serimize dahil edildi ve markanın yakında çıkacak yüzde 100 elektrikli otomobillerinde de kendini gösterecektir.''