Tesla rakibi XPeng G6, 3 günde 25 bin sipariş aldı

Yayınlanma: 15.06.2023 - 07:01

Güncelleme: 15.06.2023 - 07:01

XPeng Motors'un G6 SUV modeli, showroomlara girip ön siparişleri açtıktan sadece üç gün sonra, 25 binden fazla müşterinin şimdiden bir tane rezerve etmesiyle Çin'de büyük ilgi topladı.

G6, XPeng Motors'un "ultra akıllı coupe SUV" olarak tanımlanan beşinci EV modeli olarak nisan ayı sonunda Çin'de resmi olarak görücüye çıktı. Yeni model aynı zamanda XPeng'in yeni nesil SEPA 2.0 platform mimarisinin üzerine oturacak ilk üretim EV'si olarak geliyor ve daha hızlı şarj ve 755 kilometrelik menzil dahil olmak üzere birçok yeni performans özelliği sunmasını sağlıyor.

XPENG G6 FİYATLARI

Coupe SUV'un donanımlarının nasıl ayrılacağı ve fiyatlandırmanın nasıl yapılacağı bilinmiyor. Ancak G6'nın 28 bin 500 dolarla 42 bin 500 dolar arasında olacağı biliniyor.

XPeng, showroom açılışından üç gün sonra 25.000'in üzerinde ön sipariş aldığını bildirdi.

Araç, XPeng'in Çin'de rekabet etmeye çalıştığı elektrikli araçlardan biri olan Tesla Model Y ile neredeyse aynı boyutta. Genel olarak XPeng, denizaşırı ülkelerde gelişen tüm elektrikli otomobil endüstrisine karşı rekabet etmeye çalışıyor.

Mayıs ayı sonunda yatırımcılara gönderilen bir araştırma notunda paylaşıldığı üzere, Deutsche Bank analisti Edison Yu, XPeng yöneticilerinin aylık G6 satışlarının 6 bin ila 8 bin adet arasında olmasını beklediğine inanıyor. Halihazırda 25 bin adet ön sipariş almış olan G6, XPeng Motors'un satışlarda başarılı bir yıl geçirmesine yardımcı olacak gibi görünüyor.

XPENG G6 TESLİMATLARI

Geçmişte XPeng yöneticileri, şirketin G6 teslimatlarının ise 2023'ün 2. çeyreğinde başlamasını beklediğini paylaşmıştı.