Hyundai'den elektrikli araçta dev ittifak: Samsung, LG...

Yayınlanma: 14.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 07:00

Hyundai Motor Grubu, Kia ve Genesis markaları da dahil olmak üzere, 2030 yılına kadar küresel elektrikli araç üreticileri arasında ilk üç sıraya yerleşmeyi hedefliyor.

Otomobil üreticisi, markalarını elektrik çağına uygun hale getirmek için büyük bir dönüşüm yapıyor ve bu strateji meyvelerini vermeye başladı. Hyundai'nin IONIQ 5 modeli, 310 mil menzile sahip bir elektrikli SUV olup, 800 V hızlı şarj ve araçtan yüke (V2L) gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Hyundai Avrupa Başkanı ve CEO'su Michael Cole, IONIQ 5'in yeni bir premium müşteri tabanı çektiğini ve bu nedenle "EV'lerde marka sadakatinin pek güçlü olmadığını" belirtti.

Kia da EV6 modeliyle aynı stratejiyi izliyor ve amiral gemisi olan EV9 elektrikli SUV ile ivmesini artırmayı planlıyor.

Genesis ise elektrikli araç pazarındaki varlığını genişletmeye devam ediyor. Hyundai'nin lüks markası, GV60 elektrikli SUV modelinde yüz tanıma gibi yenilikçi özellikler sunarak dikkat çekiyor.

Sektör yetkililerine göre, Hyundai pazartesi günü Samsung, SK ve LG gibi diğer Güney Koreli liderlerle bir elektrikli araç ittifakı oluşturma ve bölgedeki satışlarını artırma amacıyla bir araya geldi.

Kore Times'ın haberine göre, Hyundai ve Kia'nın elektrikli modellerinde Samsung'un otonom sürüş yarı iletkenlerini ve SK'nın bataryalarını kullanması planlanıyor. Ayrıca LG, sürücü yönlendirmesi için organik ışık yayan diyot (OLED) gösterge panelleri sağlayacak.

Hyundai'nin yerli teknoloji devleriyle yakın ilişkiler kurarak otomotiv endüstrisinin geleceğine hazırlandığı belirtiliyor.

Bu hamle, şirketlerin hızla gelişen otomotiv endüstrisinde rekabet güçlerini artırmak için büyük yatırımlar yaptıktan sonra geldi.

LG, ana bileşenler sektöründe LG Display (paneller), LG Innotek (kamera modülleri), LG Magna (güç aktarma organları) ve LG Electronics (işletim sistemi ve bilgi-eğlence) gibi iştirakleriyle küresel olarak ilk iki sırayı hedefliyor.

LG Energy Solution, SK Innovation ve Samsung SDI, elektrikli araç bataryası sektöründe dünya lideri konumundadır. Samsung Electronics ayrıca Audi ve Volkswagen'e yarı iletkenler tedarik etmektedir.

Elektrikli araçların tanıtım yarışı hızlandıkça, Güney Koreli teknoloji devlerinin birbirlerinin başarılarını tamamlayabileceği ve ittifakın güçleneceği öngörülmektedir.

YERLİ ŞİRKETLER ARIYOR

Hyundai, yerli şirketlerle ortaklıklar kurarak tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefliyor.

Samsung, SK ve LG gibi şirketlerle oluşturulacak bir elektrikli araç ittifakı, Hyundai'nin hedeflerine ulaşma ve 2030 yılına kadar dünya genelinde en önemli üç elektrikli araç üreticisinden biri olma şansını büyük ölçüde artırabilir. Hyundai, yerel teknolojiyi devreye sokarak nakliye maliyetlerini azaltabilir ve gelecekteki araştırma ve geliştirme çalışmaları için yakın iletişim hatları kurabilir.

Hyundai, bu yılın başlarında Kia ve tedarikçi Hyundai MOBIS ile işbirliği yaparak elektrikli araç üretimini ve ihracatını artırmak için yaklaşık 18 milyar dolarlık (24 trilyon KRW) bir yatırım yapmıştı. Şirket, 2030 yılına kadar küresel elektrikli araç ihracat hacmini 3,64 milyon adede çıkarmayı planlıyor.