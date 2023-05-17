Tesla iki yeni elektrikli aracını duyurdu

Yayınlanma: 17.05.2023 - 16:33

Güncelleme: 17.05.2023 - 16:33

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Tesla, 2023 hissedarlar toplantısını gerçekleştirdi. Tesla'nın CEO'su Elon Musk tarafından gerçekleştirilen toplantıda iki adet elektrikli araç tanıtıldı. Musk konuşmasını yaparken araçlardan bir tanesinin silüeti gösterildi.

Tahminlere göre bu aracın 2020 yılında Musk tarafından bahsedilen 25 bin dolarlık hatchback modeli olduğu düşünülüyor. Bazı tahminlere göre de araç sedan tarzında olabilir.

Diğer aracın ise minibüs modeli olacağı yönünde iddialar bulunuyor. Tesla bu iki modelden toplamda her yıl 5 milyon adet üreteceğini açıkladı.

"YENİ BİR ÜRÜN TASARLIYORUZ"

Musk toplantıda yaptığı konuşmada "Sadece yeni bir ürün inşa ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Aslında yeni bir ürün tasarlıyoruz. Burada elimiz kolumuz bağlı oturmuyoruz. Hem ürünlerin tasarım hem de üretim teknikleri sektörde mevcut olan her şeyin çok üstünde" dedi.