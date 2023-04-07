Tesla’dan büyük skandal: Araç sahiplerinin kişisel görüntüleri paylaşılıyor

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Tesla büyük bir skandal ile gündemde. İddialara göre Tesla çalışanları araç sahiplerinin kişisel görüntülerini paylaşıyor.

Reuters
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:55
Tesla’dan büyük skandal: Araç sahiplerinin kişisel görüntüleri paylaşılıyor
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Reuters tarafından yapılan habere göre Tesla çalışanları, araç sahiplerinin kişisel videolarını izleyip birbirleri ile paylaşıyorlar.  

Dokuz eski çalışan ile yapılan röportajda 2019 ve 2022 yılları arasında Tesla çalışanlarının oluşturduğu bir grupta araç sahiplerinin kamera kayıtlarının paylaşıldığı açıklandı.  

Eski çalışanların araç sahiplerinin utanç verici durumlarının paylaşıldığını belirtti. Araç sahiplerinin utanç verici videoları ile oluşturulan gruplarda “dalga” geçildiği belirtildi.  

TESLA TARAFINDAN AÇIKLAMA GELMEDİ 

Tesla internet sitesinde kameraların yerleştirilme nedeninin araçları geliştirmek ve sürüşe yardımcı olmak için olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu kameraların “gizliliğinizi korumak için sıfırdan tasarlandı” ifadesi de yer alıyor.

Ancak eski çalışanların yaptığı bu iddialar ise bunun tersinin olduğunu gösteriyor. Tesla tarafından eski çalışanların iddialarına ise bir yanıt gelmedi.


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