Tesla’dan büyük skandal: Araç sahiplerinin kişisel görüntüleri paylaşılıyor

Reuters tarafından yapılan habere göre Tesla çalışanları, araç sahiplerinin kişisel videolarını izleyip birbirleri ile paylaşıyorlar.

Dokuz eski çalışan ile yapılan röportajda 2019 ve 2022 yılları arasında Tesla çalışanlarının oluşturduğu bir grupta araç sahiplerinin kamera kayıtlarının paylaşıldığı açıklandı.

TESLA TARAFINDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Tesla internet sitesinde kameraların yerleştirilme nedeninin araçları geliştirmek ve sürüşe yardımcı olmak için olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu kameraların “gizliliğinizi korumak için sıfırdan tasarlandı” ifadesi de yer alıyor.

Ancak eski çalışanların yaptığı bu iddialar ise bunun tersinin olduğunu gösteriyor. Tesla tarafından eski çalışanların iddialarına ise bir yanıt gelmedi.