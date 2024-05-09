Tesla Berlin'deki fabrikasını 4 gün süreyle kapattı: Protestolar sebep gösterildi! Türkiye'ye gelen modeller...

Tesla, Gigafactory Berlin'i dört günlüğüne kapatacağını açıkladı, ancak buna mecbur mu yoksa markanın kendi isteği mi açıklanmadı. Üretimin tekrar pazar gece vardiyası ile başlaması planlanıyor.

Savaşkan İskefli
09 Mayıs 2024 Perşembe, 12:08
Tesla Berlin'deki fabrikasını 4 gün süreyle kapattı: Protestolar sebep gösterildi! Türkiye'ye gelen modeller...

Tesla geçen çeyrekte, Gigafactory Berlin'deki üretimi çok ciddi nedenlerden dolayı kapatmak ve azaltmak zorunda kalmıştı.

Tesla Berlin'deki fabrikasını 4 gün süreyle kapattı: Protestolar sebep gösterildi! Türkiye'ye gelen modeller...

KUNDAKLAMA VE ÇATIŞMA

Bunlardan ilki sözde çevrecilerin kundaklama saldırısı, ikincisi ise Kızıldeniz çatışmasıyla ilgili tedarik zinciri sorunlarından kaynaklanıyordu.

Tesla Berlin'deki fabrikasını 4 gün süreyle kapattı: Protestolar sebep gösterildi! Türkiye'ye gelen modeller...

DÜŞÜK SATIŞLAR!

Tesla bu sorunlardan kaçınmak için fazla bir şey yapamasa da bazı analistler bunun otomobil üreticisi için uygun olduğunu, çünkü zaten düşük satışlar nedeniyle üretim kapasitesini azalttığını öne sürdü.

Tesla Berlin'deki fabrikasını 4 gün süreyle kapattı: Protestolar sebep gösterildi! Türkiye'ye gelen modeller...

PROTESTO GÖSTERİLERİ BU HAFTA

Tesla'nın Gigafactory Berlin'i genişletmesini protesto eden çevreci gruplar bu hafta fabrikada protesto gösterileri düzenleyeceklerini duyurdu.

Tesla Berlin'deki fabrikasını 4 gün süreyle kapattı: Protestolar sebep gösterildi! Türkiye'ye gelen modeller...

TÜRKİYE AYRINTISI

Buna karşılık Tesla, çalışanlarına çarşamba gecesi vardiyasından sonra fabrikaya gelmemelerini söyledi. Türkiye'ye gelen Tesla Model Y'ler de Almanya'daki fabrikada üretiliyor.

Tesla Berlin'deki fabrikasını 4 gün süreyle kapattı: Protestolar sebep gösterildi! Türkiye'ye gelen modeller...

CUMA GÜNÜ EVDEN ÇALIŞMA

Tesla'nın Grünheide'deki genişlemesine karşı ilan edilen birkaç günlük protestolar nedeniyle elektrikli otomobil üreticisi cuma günü tüm çalışanlarını evden çalışmaya gönderiyor. Tesla, Handelsblatt'ın ulaşabildiği pazartesi tarihli bir e-postada işgücünü paylaştı. Araç üretiminde çalışanlar için cuma günü köprü günü olarak kabul ediliyor.

Tesla Berlin'deki fabrikasını 4 gün süreyle kapattı: Protestolar sebep gösterildi! Türkiye'ye gelen modeller...

YETİKİLİLERLE BİRLİKTE ÇALIŞILIYOR

Tesla, durumla ilgili olarak yerel yetkililerle birlikte çalıştığını söylüyor, ancak yetkililerin endişeleri nedeniyle fabrikayı kapatmak zorunda mı kaldığı yoksa üretimi kendi başına mı durdurmaya karar verdiği belli değil.

Tesla Berlin'deki fabrikasını 4 gün süreyle kapattı: Protestolar sebep gösterildi! Türkiye'ye gelen modeller...

E-postada çalışanların evden çalışacağından bahsediliyor, ancak Gigafactory Berlin'deki pek çok çalışanın evden pek bir şey yapamayacağı açık.

Tesla Berlin'deki fabrikasını 4 gün süreyle kapattı: Protestolar sebep gösterildi! Türkiye'ye gelen modeller...

ÜRETİM NE ZAMAN TEKRAR BAŞLAYACAK?

Tesla pazar günü gece vardiyası ile üretime yeniden başlamayı planlıyor.

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