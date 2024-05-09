Tesla Berlin'deki fabrikasını 4 gün süreyle kapattı: Protestolar sebep gösterildi! Türkiye'ye gelen modeller...
Tesla, Gigafactory Berlin'i dört günlüğüne kapatacağını açıkladı, ancak buna mecbur mu yoksa markanın kendi isteği mi açıklanmadı. Üretimin tekrar pazar gece vardiyası ile başlaması planlanıyor.
Tesla geçen çeyrekte, Gigafactory Berlin'deki üretimi çok ciddi nedenlerden dolayı kapatmak ve azaltmak zorunda kalmıştı.
KUNDAKLAMA VE ÇATIŞMA
Bunlardan ilki sözde çevrecilerin kundaklama saldırısı, ikincisi ise Kızıldeniz çatışmasıyla ilgili tedarik zinciri sorunlarından kaynaklanıyordu.
DÜŞÜK SATIŞLAR!
Tesla bu sorunlardan kaçınmak için fazla bir şey yapamasa da bazı analistler bunun otomobil üreticisi için uygun olduğunu, çünkü zaten düşük satışlar nedeniyle üretim kapasitesini azalttığını öne sürdü.
PROTESTO GÖSTERİLERİ BU HAFTA
Tesla'nın Gigafactory Berlin'i genişletmesini protesto eden çevreci gruplar bu hafta fabrikada protesto gösterileri düzenleyeceklerini duyurdu.
TÜRKİYE AYRINTISI
Buna karşılık Tesla, çalışanlarına çarşamba gecesi vardiyasından sonra fabrikaya gelmemelerini söyledi. Türkiye'ye gelen Tesla Model Y'ler de Almanya'daki fabrikada üretiliyor.
CUMA GÜNÜ EVDEN ÇALIŞMA
Tesla'nın Grünheide'deki genişlemesine karşı ilan edilen birkaç günlük protestolar nedeniyle elektrikli otomobil üreticisi cuma günü tüm çalışanlarını evden çalışmaya gönderiyor. Tesla, Handelsblatt'ın ulaşabildiği pazartesi tarihli bir e-postada işgücünü paylaştı. Araç üretiminde çalışanlar için cuma günü köprü günü olarak kabul ediliyor.
YETİKİLİLERLE BİRLİKTE ÇALIŞILIYOR
Tesla, durumla ilgili olarak yerel yetkililerle birlikte çalıştığını söylüyor, ancak yetkililerin endişeleri nedeniyle fabrikayı kapatmak zorunda mı kaldığı yoksa üretimi kendi başına mı durdurmaya karar verdiği belli değil.
E-postada çalışanların evden çalışacağından bahsediliyor, ancak Gigafactory Berlin'deki pek çok çalışanın evden pek bir şey yapamayacağı açık.
ÜRETİM NE ZAMAN TEKRAR BAŞLAYACAK?
Tesla pazar günü gece vardiyası ile üretime yeniden başlamayı planlıyor.
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