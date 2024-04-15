Tesla'dan 'işten çıkarma' kararı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:43

Güncelleme: 15.04.2024 - 14:43

Tesla, çalışanlarının yüzde 10'undan fazlasını işten çıkaracak.

Teknoloji haberleri yapan internet sitesi Electrek'de yer alan ve şirket içi nota dayandırılan bir habere göre, rekabetin giderek arttığı elektrikli araç pazarında talebin düşmesiyle zor durumda kalan Tesla son birkaç ay içinde yöneticilerden önemli ekip üyelerini belirlemelerini istedi, çalışanlarına verdiği bazı hisse senedi mükâfatlarını durdurdu ve bazı çalışanların yıllık değerlendirmelerini iptal etti.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Tesla'nın yıllık raporuna göre Aralık 2023 itibarıyla dünya genelinde 140,473 çalışanı bulunuyor. Şirketin yaklaşık 15,000 çalışanını işten çıkarması bekleniyor.

Tesla geçen yıl Şubat ayında New York'taki çalışanlarının yüzde 4'ünü işten çıkarmıştı.