Tesla 2022'den bu yana en düşük satış sayısını açıkladı: Hisse fiyatları sert düştü...

GELECEK TESLA MODELLERİ NELER?

Ancak satışların yakında yeniden yükselişe geçmesi mümkün, zira yeni Model 3 ile aynı yükseltmeleri (daha uzun menzil, daha şık bir tasarım ve daha fazla teknoloji) içeren makyajlı bir Model Y'nin önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacağına dair söylentiler dolaşıyor. Tesla'nın ayrıca, Model 2 olarak adlandırılması beklenen, gelecek yıl çıkacak ve 30 bin Euro gibi düşük bir fiyata sahip olabilecek giriş seviyesi bir model üzerinde çalıştığı bildiriliyor.