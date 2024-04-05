Tesla 2022'den bu yana en düşük satış sayısını açıkladı: Hisse fiyatları sert düştü...
Elon Musk'ın elektrikli araç firması 2022'den bu yana en kötü satışları gerçekleştirirken Tesla hisse senedi fiyatları düştü. Tesla satışları neden geriledi? Tesla satışları tekrar artacak mı? Tesla'nın yeni çıkacak modelleri neler? Soruları merak edildi...
Tesla, 2020'den bu yana satışlarında yıllık bazda ilk düşüşünü bildirdi ve bunun sonucunda hisse senedi fiyatları yüzde 5'e varan oranda düştü.
Tesla 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı ve bir yıldan uzun bir süredir Tesla'nın en düşük satış rakamını bildirdi.
YÜZDE 8'İN ÜZERİNDE
Amerikan elektrikli araç firması üç aylık satış raporunda, 2024 yılının ilk birkaç ayında tüm ürün gamında dünya çapında 387 bin adetlik teslimat gerçekleştirdiğini doğruladı. Geçen yılın bu dönemine kıyasla yüzde 8'in üzerinde bir düşüş ve 2020'den bu yana satışlardaki ilk yıllık düşüş. Bu durum, Tesla'nın yaklaşık 485 bin otomobil teslim ettiği 2023'ün başarılı son çeyreğiyle tam bir tezat oluşturuyor.
TESLA'DAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ
Tesla yaptığı basın açıklamasında satışlardaki düşüşü makyajlı yeni Tesla Model 3'ün gelişine ve üretimine, Kızıldeniz'deki konteyner gemilerine yönelik Husi saldırılarına ve Berlin'deki 'Gigafactory'de çıkan ve o zamandan beri aşırılık yanlısı bir grubun kundaklaması olarak kabul edilen büyük yangına bağladı.
2 MİLYONLUK GERİ ÇAĞIRMA!
Şirket son aylarda, iki milyondan fazla aracı etkileyen 'Autopilot' sürücü destek yazılımının geri çağrılması da dahil olmak üzere pek çok tartışmayla karşı karşıya kaldı. ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sürücünün ellerini direksiyonda ve gözlerini her zaman yolda tutmasını sağlamak için şu anda yeterince şey yapmadığı için sistemin kötüye kullanıma açık olduğunu söylüyor.
30 MİLYAR DOLARLIK KAYIP
Tesla'nın raporunu yayımlamasından bu yana şirketin hisse fiyatlarının yüzde 5'e varan oranlarda düştü. Hisse senetleri ardından bir miktar yükselse de son 5 gün içinde değer kaybı yüzde 3.57 oldu. Sonuç olarak, Tesla'nın şirket olarak değerinden 30 milyar dolar kadar bir miktar silinmiş oldu.
İNDİRİMLER ÇARE OLMADI
Elon Musk'ın elektrikli araç firması, yavaşlayan üretimle mücadele etmek için son aylarda Tesla Model 3 sedan ve Tesla Model Y SUV'un fiyatlarını düşürdü.
GELECEK TESLA MODELLERİ NELER?
Ancak satışların yakında yeniden yükselişe geçmesi mümkün, zira yeni Model 3 ile aynı yükseltmeleri (daha uzun menzil, daha şık bir tasarım ve daha fazla teknoloji) içeren makyajlı bir Model Y'nin önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacağına dair söylentiler dolaşıyor. Tesla'nın ayrıca, Model 2 olarak adlandırılması beklenen, gelecek yıl çıkacak ve 30 bin Euro gibi düşük bir fiyata sahip olabilecek giriş seviyesi bir model üzerinde çalıştığı bildiriliyor.
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