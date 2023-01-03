Tesla’ya Güney Kore'den ceza

03 Ocak 2023 Salı, 15:38

Elon Musk’ın sahibi olduğu ve Güney Kore'nin elektrikli araç pazarında üçüncü konumda yer alan Tesla’ya ülkenin adil ticaret komisyonu, yaptığı reklamda abartılı ifadeler kullanması nedeniyle 2.2 milyon dolar ceza verileceğini duyurdu

YÜZDE 13 PAZAR PAYI

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu, Tesla’nın reklamlarında araçların menzili, şarj etme hızı ve fosil yakıtlı araçlara kıyasla ne kadar avantajlı olduğu konularında abartılı ifadeler kullanıldığını belirtti.

Komisyonun şubat ayında Tesla’ya soruşturma başlatmasının ardından şirket, Kore'deki sitesinde yer alan reklamda değişiklik yapmıştı.

Tesla 2015’te Güney Kore'de ofis açmasından bu yana ülkede 45 bin 812 elektrikli araç sattı. Tesla yüzde 13 pazar payı ile Güney Koreli Hyundai ve Kia’nın ardından ülkede en çok satılan üçüncü elektrikli araç markası oldu.