Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu: 500 dolar da yetmez

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ara zam için yeniden toplanacak. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, iktidarın verdiği 500 dolarlık asgari ücret sözünü hatırlattı. Özdemiroğlu, “Bugünkü şartlarda 500 dolar da yeterli olmayacak” dedi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00
Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu: 500 dolar da yetmez
Abone Ol google-news

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ikinci toplantısını yarın yapacak. Süreci yorumlayan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in seçim öncesi yaptığı 500 dolar açıklamasını anımsatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz öncelikle verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Ancak 500 doların da Türkiye’nin bugünkü koşullarında yeterli olmayacağı bir gerçek. Yüksek enflasyonda bu da kısa sürede eriyecek. 500 doların da revize edilmesini bekliyoruz.”

Özdemiroğlu, Türk-İş’in hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının ortada olduğuna dikkat çekti. 

(Haydar Özdemiroğlu)

"BAYRAM ÖNCESİ AVANS VERİLSİN"

Asgari ücretin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değil komisyon tarafından açıklanması gerektiğine işaret eden Haydar Özdemiroğlu ayrıca kamuda çerçeve protokol imzalanmış olmasına karşın bekleyen sözleşmeler olduğunu belirterek “Kamuda sözleşmeye bekleyen işyerleri için avans verilsin. Bu konuda bize çok sayıda şikâyet geliyor. Sözleşmeler devam ediyor. Bayram öncesi bu işçilere avans verilsin” dedi.

Öte yandan yarınki toplantıdan bir sonuç çıkması beklenmezken işçi tarafı yeni asgari ücretin bayram öncesi belirlenmesini istiyor. Ancak iktidar 3 Temmuz’da açıklanacak olan enflasyon verilerini görmek istiyor. 


Haydar Özdemiroğlu 500 dolar asgari ücret Asgari Ücret Komisyonu asgari ücret ne kadar oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu Asgari ücret toplantısı asgari ücret zammı Yeni asgari ücret

İlgili Haberler

Komisyon pazartesi toplanıyor: Asgari ücretle birlikte neler değişecek?

Komisyon pazartesi toplanıyor: Asgari ücretle birlikte neler değişecek?
Asgari ücrette 500 dolar hayal oldu

Asgari ücrette 500 dolar hayal oldu
Ünlü ekonomist Hakan Kara asgari ücret tahminini açıkladı!

Ünlü ekonomist Hakan Kara asgari ücret tahminini açıkladı!

En Çok Okunan Haberler