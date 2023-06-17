Asgari ücrette 500 dolar hayal oldu

Yayınlanma: 17.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 03:00

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçinin gözü iktidarda. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçim öncesinde 500 doları işaret etmişti. Dolardaki yükselmenin devam etmesi üzerine hükümet bu söylemi değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Dolar dediğimiz şey bir defa yerinde durmuyor ki hergün farklılaşıyor bu değerler. Biz TL konuşmak durumundayız” diyerek 500 dolar defterini de kapatmış oldu. Asgari ücretin bayram öncesi açıklanması da Yılmaz’ın, “Zannetmiyorum doğrusu. Bu müzakereler belli bir süreç alacaktır” sözleriyle zora girdi.

(Cevdet Yılmaz)

Memurlarda ise seçim öncesinde en düşük maaşın 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Kulislerde, yüzde 6 toplusözleşme zammı ile ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkının bu artışın içine yedirileceği dile getiriliyor. Ancak memur konfederasyonları önce maaşın 22 bin TL’ye çıkarılmasını, aynı oranda diğer derece ve kademelerdeki memurlara da zam yapılmasını istiyor. Bu durumda en düşük memur maaşının 25 bine yaklaşması bekleniyor.

İktidarın 7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığını artırma gibi bir planı yok. 7 bin 500 TL’nin üzerinde emekli aylığı alanlarla ilgili olarak ise prime göre düzenlemeyi öngören bir çalışma var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da emekli maaşı 7 bin 500 liranın üzerinde olup zam alamayanların yaşadığı sorunu çözmeye yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın alternatifler üzerinde çalışma yaptığını söylemekle yetindi.