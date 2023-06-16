Ünlü ekonomist Hakan Kara asgari ücret tahminini açıkladı!
Milyonlarca çalışanın gözü, yılın daha ilk ayında açlık sınırının altında kalan asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Yeni asgari ücretin ne olmasıyla ilgili işçi sendikalarından talepler yavaş yavaş gelmeye başlarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti Hakan Kara, asgari ücret tahminini sosyal medya hesabından açıkladı.
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı 13 Haziran’da gerçekleştirildi. İşçi, işveren ve hükümetten temsilciler bir araya gelirken toplantı sonrasında TÜRK-İŞ asgari ücret komisyon üyesi Veli Solak, “Yeni toplantı yarın da olabilir, başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Asgari ücret ne olur? sorusuna Twitter hesabından cevapladı.
"EN FAZLA 11 BİN LİRA"
Kara, "Son dönemde genelde TÜRK-İŞ açlık endeksi referans alınıyor. Yine öyle olursa (Haziran’da endeksin yüzde 5 artacağını varsayarak) Temmuz’da net asgari ücretin yüzde 28 artışla 10.880 TL olması beklenir. Düz olsun diye belki 11.000 ’e de tamamlanabilir (yüzde 29,3 artış)" dedi.
Asgari ücret ne olur?— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 16, 2023
Son dönemde genelde TÜRK-İŞ açlık endeksi referans alınıyor. Yine öyle olursa (Haziran’da endeksin %5 artacağını varsayarak) Temmuz’da net asgari ücretin %28 artışla 10.880 TL olması beklenir. Düz olsun diye belki 11.000 ’e de tamamlanabilir (%29,3 artış). pic.twitter.com/Dv0hBvfBwD
İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.
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