Ünlü ekonomist Hakan Kara asgari ücret tahminini açıkladı!

Yayınlanma: 16.06.2023 - 10:54

Güncelleme: 16.06.2023 - 12:07

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı 13 Haziran’da gerçekleştirildi. İşçi, işveren ve hükümetten temsilciler bir araya gelirken toplantı sonrasında TÜRK-İŞ asgari ücret komisyon üyesi Veli Solak, “Yeni toplantı yarın da olabilir, başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Asgari ücret ne olur? sorusuna Twitter hesabından cevapladı.

"EN FAZLA 11 BİN LİRA"

Kara, "Son dönemde genelde TÜRK-İŞ açlık endeksi referans alınıyor. Yine öyle olursa (Haziran’da endeksin yüzde 5 artacağını varsayarak) Temmuz’da net asgari ücretin yüzde 28 artışla 10.880 TL olması beklenir. Düz olsun diye belki 11.000 ’e de tamamlanabilir (yüzde 29,3 artış)" dedi.

Asgari ücret ne olur?



Son dönemde genelde TÜRK-İŞ açlık endeksi referans alınıyor. Yine öyle olursa (Haziran’da endeksin %5 artacağını varsayarak) Temmuz’da net asgari ücretin %28 artışla 10.880 TL olması beklenir. Düz olsun diye belki 11.000 ’e de tamamlanabilir (%29,3 artış). pic.twitter.com/Dv0hBvfBwD — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 16, 2023

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.