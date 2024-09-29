Tez-Koop-İş, Türk-İş’ten ayrılmaktan vazgeçti

Yayınlanma: 29.09.2024 - 16:36

Güncelleme: 29.09.2024 - 16:36

Türk-İş’in en fazla üyeli sendikaları arasında yer alan Tez-Koop-İş Sendikası, bugün Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel kurulun en önemli gündem maddesi, Türk-İş üyeliğinden çekilme için genel yönetim kuruluna yetki verilmesi konusu oldu.

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Türk-İş’in haksızlıklara imza atanlara bırakılamayacak kadar büyük bir örgüt olduğunu, Türk-İş’e her platformda sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirerek konuya ilişkin iradesini Türk-İş’te kalma yönünde beyan etmişti.

Genel kuruldan da Özdemiroğlu’nun görüşleriyle paralel karar çıktı. İlgili gündem maddesi, tüm şube başkanları ve söz almak isteyen delegelerin konuşmalarıyla, görüş alışverişinde bulunularak tartışıldı. Tartışmalar sonucunda, Genel Yönetim Kurulu’na yetki verilmemesi konusunda fikir birliği ortaya çıktı.

Ortak karar, yapılan açıklamada şöyle özetlendi:

“• Türk-İş, Türkiye işçi sınıfı ve sendikal mücadelesinin ayrılmaz bir parçası, güçlü bir aktörü ve tarihi bir örgütüdür. Tez-Koop-İş Sendikasının örgütlü olduğu işyerlerinde Konfederasyona bağlı sendikalar tarafından örgütleme çalışmaları yapılması ve Türk-İş Disiplin Kurulunun yanlı kararı tarih boyunca büyük bir hata olarak anılacaksa da Türk-İş’in sınıf mücadelesindeki rolünü yadsımak mümkün değildir.

* Tez-Koop-İş Sendikasının Türk-İş’ten ayrılması, Türk-İş Disiplin Kurulu tarafından verilen haksız, hukuksuz ve objektif olmaktan tümüyle uzak karara bir yanıt olmayacak; diğer yandan Türk-İş’e, Türk-İş üyesi mücadeleci sendikalara ve Türkiye işçi sınıfına zarar verecektir.

* Bunun yerine Tez-Koop-İş Sendikası, gerek kendi üyelerine, gerek örgütlü bulunduğu işkolundaki tüm işçilere gerekse de bir bütün olarak Türkiye işçi sınıfına karşı sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeli; Türk-İş içerisindeki mücadeleci sendikalara ve Türkiye işçi sınıfına umut olmaya devam etmelidir.

* Sonuç olarak, yapılan haksızlıklara rağmen Tez-Koop-İş Sendikasının şiarı, “İnadına Türk-İş, İnadına Tez-Koop-İş, İnadına Mücadele” olmalıdır.”