Tez-Koop-İş Sendikası'nın genel kurulunda 'demokrasi' vurgusu: Temel hak ve özgürlükler için mücadeleye çağırdılar
Bazen kredi kartımız kaybolduğunda yardım isteriz, telesekretere olan kızgınlığımızı yöneltiriz, ulaştığımızda her sorunumuzun çözülmesini isteriz. Kimden? Çağrı merkezlerindeki çalışanlardan. Ama aklımıza onların da bizim gibi sorunları olabileceği, hasta olabilecekleri belki hiç gelmez. İşte o insanların örgütlü olduğu Tez-Koop-İş Sendikası’nın Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, sendikasının 12. Genel Kurulu’nda herkesi temel hak ve özgürlükler için mücadeleye çağırdı. Çözülmüş gibi gösterilen ancak kanaması süren taşeron işçiler sorununu gündeme getirdi, demokrasi vurgusu yaptı.
Tez-Koop-İş, CHP Genel Merkezi’ndeki çalışanların da üye olduğu sendika. Bu sendika yoğun olarak hizmet sektöründe, zincir marketlerde, alışveriş merkezlerinde örgütlü ve 100 binin üzerinde üyesi bulunuyor. Bir AVM çalışanı ve bir zincir market kasiyeri genel kurulun divanında da görev alarak temsil örgütlülüklerine sahip çıktı.
Divan kuruluna başkan olarak seçilen Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar, işçinin güncel sorunlarını ve çözülmüş gibi bakılmasına karşın sorunların sürdüğü kamuda sendikalaşmanın yüzde 9’dan yüzde 14’e yükseltilme mücadelesini anlattı.
Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Tez-Koop-İş Genel Başkanı Özdemiroğlu ise temel hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığını, demokrasi ihlallerine, kime karşı olursa olsun karşı çıkmak gerektiğini söyledi. Seçilmişlerin görevlerinden alınması, kayyum atanması anlayışının Yalova ve İstanbul’a kadar ulaştığına dikkat çekti ve ekledi:
“Kimsenin, ‘Bize Dokunmazlar’ demesinin doğru olmadığını görüyoruz.”
Özdemiroğlu, Türk-İş’in de kırmızı çizgi olarak gördüğü kıdem tazminatından ödün vermeyeceklerini de bir daha dile getirdi.
AKLA GELMEYEN YAŞAMLAR
Sendikanın genel kurulunun yapıldığı salonun girişinde çok sayıda yayınla karşılaştık. Çocuklara yönelik içerikleri ile eğitici dergiler, faaliyetleri anlatan dergilere ve kitaplar dikkatimizi çekti. İki kitap var ki bu alanda araştırma yapan akademisyenlerin de işine yarar. “AVM’lerin Yorgun Gençleri” ve Gamze Yücesan Özdemir’in yazdığı “Çağrı Merkezi’nde Çalışmak”. Çağrı merkezlerine ilişkin kitabın ortadan sayfasını açınca, bilmediğimiz bir yaşam karşımıza çıktı.
Çağrı merkezi çalışanları sürekli değişen vardiyalar nedeniyle uyku sorunları yaşıyorlar. Uşak’tan Süheyla, “Sağlığımdan oldum. Düzensiz vardiya değişiklikleri nedeniyle uyku problemi çok fazla oluyordu. Psikiyatra, nöroloji bölümüne gittim” diye anlatıyor yaşadıklarını.
Ankara’dan Ayşe, telefonda yaşadıklarını, “Argo kelimeler kulanmayın gibi uyarıyorsun aboneyi. Ben müşteriyim, ne demek, nasıl sonlandırırsın görüşmeyi. Sonlandırırsan senin de... Mideme kramp girdi. Gözlerim yuvasından çıkacak” diye aktarıyor.
Gümüşhane’den önder, çağrı merkezlerinde çalışanların da ağır maden işçisi statüsüne alınmasını yıpranma payıyla erken emekli olmalarını istiyor.
Bir başka öykü, “Bir gün arkamda bir kız bayıldı. Kulağımda kulaklıkla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Her an çağrı düşebilir. Takım lideri, ‘Dön önüne’ diyor. Doktor yukarıya gelmedi, kadını aşağıya indirdiler. Sonra kızı getirip kulaklığı takıp tekrar oturttular” diye anlatılıyor.
İşte Tez-Koop-İş üyelerinin aklımızdan geçiremediğimiz çalışma koşulları...
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