THY 2022'de toplam 71.8 milyon yolcu taşıdı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 13:25

Güncelleme: 07.01.2023 - 13:25

Türk Hava Yolları’nın (THY) yolcu sayısı 2022’de 71.82 milyon olurken, pandemi öncesi dönem olan 2019’un yüzde 3.3 altında gerçekleşti.

THY’nin yolcu sayısı 2019’da 74.28 milyon olmuştu.

THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği trafik sonuçlarına göre, 2022’de yolcu doluluk oranı ise 2019’a göre 1 puan düşüşle yüzde 80.6 olarak gerçekleşti.

İÇ HATLARDA DÜŞÜŞ, DIŞ HATLARDA ARTIŞ

Söz konusu dönemde yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 16.3 düşüşle 25.49 milyon, dış hatlarda ise yüzde 5.7 artışla 46.33 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı iç hatlarda 0.3 puan düşüşle yüzde 85.8; dış hatlarda da 0.9 puan düşüşle yüzde 80.1 olarak gerçekleşti.

2022 ARALIK’TA 2019 ARALIK’A GÖRE YÜZDE 1,1 ARTIŞ

Aralık ayı özelinde ise THY’nin yolcu sayısı 2019 Aralık’a göre yüzde 1.1 artışla 5.54 milyon, yolcu doluluk oranı da 0.9 puan artışla yüzde 81.6 olarak gerçekleşti.

THY’nin 2019’da 350 olan uçak sayısı 2022’de 394 adede yükselirken; koltuk kapasitesi de yüzde 15.9 artışla 80,012 oldu.