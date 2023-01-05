THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, ASVEL'i konuk edecek

05 Ocak 2023 Perşembe, 12:15

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Fransa'nın ASVEL ekibiyle karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Geride kalan 16 karşılaşmada sekizer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrılan Anadolu Efes, ligde 8. sırada bulunuyor. Fransız ekibi ASVEL ise 6 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem'de oynadığı son maçta Panathinaikos'u 88-69 mağlup ederken, ardından İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv'e 80-72 yenildi.

ASVEL ise deplasmanda Real Madrid'e 92-73 yenilmesinin ardından iç sahada da Alba Berlin'e 91-79 mağlup oldu ve üst üste 2 maçını kaybetti.

AVRUPA'DA 784. MAÇ

Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 784. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 783 karşılaşmada 446 galibiyet ve 337 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 536. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 535 mücadelenin 289'ini kazandı, 246'ünden mağlubiyetle ayrıldı.