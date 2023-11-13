THY'nin ardından SunExpress'ten 90 uçaklık anlaşma

Yayınlanma: 13.11.2023 - 15:38

Güncelleme: 13.11.2023 - 15:40

SunExpress, Boeing ile filosunu genişletmek amacıyla 90 adetlik uçak anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma 28 adet Boeing 737-8, 17 adet 737-10 model uçak ve 45 adede kadar 737 MAX uçağı satın alım olanağını kapsıyor.

Filosunu genişleterek büyümesini devam ettirmek için yeniden Boeing 737 MAX'i tercih eden SunExpress, 2023 Dubai Airshow'da duyurduğu 90 adede kadar Boeing siparişiyle 10 yıl içinde filosunu iki katından fazla büyüterek 150 uçağa ulaşacak. SunExpress'in Boeing ile yaptığı bu yeni anlaşmasını, 9'u teslim edilmiş olan 42 adet 737-8 siparişinin üzerine ekledi.

THY 355 UÇAK IÇIN AIRBUS'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, 355 uçaklık tarihinin en büyük siparişi için Airbus yetkilileri ile İstanbul'da bir görüşme yapmıştı. Görüşmede THY'nin satın alınmasına karar verdiği 10 adet A350-900 uçağa ilave olarak; 75 adet A350-900, 15 adet A350-1000, 5 adet A350F kargo uçağı ve 250 adet A321 NEO uçağı olmak üzere toplam 355 adet uçağın satın alınması masaya yatırılmıştı.