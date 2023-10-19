SunExpress'ten 'Beyrut' kararı: Seferlerin durdurulacağı açıklandı!
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi ve Lübnan sınırında yaşanan olaylar nedeniyle SunExpress, Beyrut seferlerini durdurduğunu açıkladı.
SunExpress, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik seferlerin geçici süreyle durdurulmasına yönelik bir açıklamada bulundu.
12 ARALIK'A KADAR SEFERLER DURDURULDU
Açıklamada, "SunExpress Beyrut uçuşları geçici olarak 12 Aralık 2023 tarihine kadar durdurulmuştur. Yolcularımız bilet değişikliği veya iade işlemlerini SunExpress'in web sitesinden yapabilecektir" denildi.
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