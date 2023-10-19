SunExpress'ten 'Beyrut' kararı: Seferlerin durdurulacağı açıklandı!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:55

Güncelleme: 19.10.2023 - 12:55

SunExpress, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik seferlerin geçici süreyle durdurulmasına yönelik bir açıklamada bulundu.

12 ARALIK'A KADAR SEFERLER DURDURULDU

Açıklamada, "SunExpress Beyrut uçuşları geçici olarak 12 Aralık 2023 tarihine kadar durdurulmuştur. Yolcularımız bilet değişikliği veya iade işlemlerini SunExpress'in web sitesinden yapabilecektir" denildi.