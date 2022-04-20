THY'nin biletleme servis ücretlerine yüzde 40 ila yüzde 50 oranında zam yapıldı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 17:19

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, biletleme servis ücretinin yeniden düzenlenerek ekonomik kabinde 50 TL’ye, business kabinde ise 75 TL’ye çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) düzenlediği “Yurt İçi Acente İftarı” programı; THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, THY Yurtiçi Satış ve Pazarlama Başkanı Emre Menevşe ve THY yöneticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Yönetim Kurulu üyeleri ve bölge temsil kurulu başkanları ve seyahat acentesi temsilcileri de iftar programına katıldı.

BİLAL EKŞİ YENİ HİZMET BEDELLERİNİ AÇIKLADI

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, iftar programında yaptığı konuşmada, zorlu pandemi sürecini başarıyla atlatmalarında paydaşların da önemli katkıları olduğunu söyledi. Ekşi, “THY ekibimiz ve TÜRSAB’ın ortaklaşa çalışması Türk turizmini ayağa kaldıracaktır” dedi.

Biletleme servis ücretinin yeniden düzenlenerek ekonomik kabinde 50 TL’ye, business kabinde ise 75 TL’ye çıkarıldığı bilgisini de paylaşan Bilal Ekşi, bilet hizmet bedellerinin segment başına olacak şekilde düzenlenmesi konusunda da çalışmaların son aşamaya geldiğini, nisan ayı içerisinde bu uygulamaya geçmeyi planladıklarını bildirdi.

Seyahat acentelerinin doğrudan borçlandırma sistemi teminat limiti üzerinden uygulanan yüzde 10 blokajın kaldırıldığını açıklayan Ekşi, 25 Nisan 2022 Pazartesi gününden itibaren teminatların tamamının satış limiti olarak kullanılabileceğini de söyledi.

BİLETLEME SERVİS ÜCRETİ NEDİR?

Rezervasyondan kalkışa kadar sunulan kesintisiz satış hizmetinin karşılığında alınan ücrete biletleme servis ücreti adı veriliyor. Ekonomik kabinde 50 TL’ye çıkan ücret daha önce 30, business kabinde ise 75 TL’ye çıkan ücret ise 50 TL’ydi.