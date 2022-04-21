THY’nin borçları katlanıyor
Yönetim kadrosunun huzur haklarına yüzde 190 zam yapan THY’nin borcu bir yılda yüzde 90 arttı. Banka kredi borcu ise yüzde 117 yükseldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun’un da 5 Mayıs 2018 tarihinden bu yana yönetim kurulu üyesi olduğu Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığı 29 Mart Salı günü İstanbul’da yaptığı genel kurulda 8 bin 678 Türk Lirası (TL) olarak ödenen huzur hakkı ücretini bu yıl yaklaşık yüzde 190 artışla 25 bin liraya çıkardı. 2020 yılını 5 milyar 566 milyon lira zararla kapatan THY’nin 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem kârı 8 milyar 214 milyon lira olmuştu. Ancak 31 Aralık 2021 itibarıyla konsolide bilançosunu incelediğimiz THY’nin borçları da katlanarak artıyor. THY’nin 2020’de kısa vadeli banka kredileri 5 milyar 491 milyon lira iken kısa vadeli banka kredileri 2021 sonunda yüzde 117 artışla 11 milyar 914 milyon liraya çıktı.
YÜZDE 75 YÜKSELDİ
THY’nin kısa vadeli kiralama borçları 12 milyar 684 milyon liradan yüzde 75 artışla 22 milyar 305 milyona çıktı. Uzun vadeli kiralama işlemlerinden doğan borçlar ise 70 milyar 317 milyon liradan 114 milyar 495 milyon liraya çıktı. Uzun ve kısa vadeli kiralamalardan ortaya çıkan borçlar ise 136 milyar 800 milyon liraya yükseldi.
KİRA GİDERLERİ ARASINDA YENİ HAVALİMANI YOK
THY’nin 31 Aralık 2021 itibarıyla yüzde 75 artan kira giderleri içerisinde İstanbul Havalimanı kiralama bedeli yer almıyor. Bilanço içinde İGA’nın işlettiği İstanbul Havalimanı’na ait kira masrafları yer almazken bağımsız denetim şirketinin raporunda “İmkânsızlık ve belirsizlikler nedeniyle, İstanbul Havalimanı’ndaki kiralamalar ile ilgili olarak 31 Aralık 2021 tarihli mali tablolarında herhangi bir hak ve yükümlülük hesaplanamamıştır” ifadesi yer aldı.
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