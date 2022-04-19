THY'den 'huzur hakkı' savunması: 'Günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşındı'

Türk Hava Yolları (THY), huzur hakkına yapıldığı öne sürülen yüzde 190 zam hakkında yaptığı açıklamada, ''Kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşınmıştır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 22:46
THY'den 'huzur hakkı' savunması: 'Günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşındı'
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Türk Hava Yolları (THY), Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemelerinde "kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımların eski seviyesine ve bugünün koşullarına uygun bir noktaya taşındığı" ileri sürüldü.

THY Basın Müşavirliğinden, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ 2020 YILINDA HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM KARARI ALMIŞTIR"

  • Bazı haber mecralarında Yönetim Kurulu üyelerimizin huzur hakkı ödemelerine yüzde 190 oranında zam yapıldığı bilgisi paylaşılmaktadır. Türk Hava Yollarının pandemi döneminde küresel havacılık sektöründe pozitif ayrışması tüm çalışanlarının azmi ve fedakarlığı sayesinde olmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimiz de bu fedakarlığa dahil olarak 2020 yılında huzur hakkı ödemelerinde yüzde 50 indirim kararı almıştır.

  • Salgının etkilerinden hızlı bir şekilde sıyrılarak güçlü finansal sonuçlar elde eden ortaklığımızın 2021 yılında rekor seviyede bir kâr elde etmesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Huzur hakkı ödemelerinde kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşınmıştır.

THY

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