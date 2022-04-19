THY'den 'huzur hakkı' savunması: 'Günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşındı'

19 Nisan 2022 Salı, 22:46

Türk Hava Yolları (THY), Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödemelerinde "kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımların eski seviyesine ve bugünün koşullarına uygun bir noktaya taşındığı" ileri sürüldü.

THY Basın Müşavirliğinden, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ 2020 YILINDA HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM KARARI ALMIŞTIR"