Tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde iyileştirme

25 Ağustos 2022 Perşembe, 16:49

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da, değişiklikler kapsamında genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde iyileştirmeler yapıldığı belirtildi.

YÜZDE 40 ORANINDA ARTIŞ



Yapılan SUT değişikliği ile SUT'ta yer alan diyaliz tedavilerinin de bulunduğu tüm paket işlem puanlarında ve diş işlem puanlarında yüzde 40 oranında artış yapıldı. Yoğun bakım tedavileri için resmi üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına ödenen ilave oranlar ise yüzde 60'tan yüzde 100'e çıkarıldı.

Tıbbi Cihaz Fiyatlarında Yapılan Sağlık Uygulama Tebliği Düzenlemeleri ile de genel sağlık sigortalıların yatarak tedavileri kapsamında sağlık hizmeti sunucuları tarafından kullanılan tıbbi malzeme geri ödeme bedellerinde yüzde 10'dan yüzde 100'e kadar değişen oranlarda artışa gidildi.

Düzenlemeler kapsamında yeni bir ilaç yurtdışı ilaç listesine eklenirken, bazı genetik hastalıklar için katılım payı muafiyeti ile geri ödeme kriterlerine ilişkin güncellemeler yapıldı.