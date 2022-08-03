2023'te asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı gelecek zammı açıkladı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:22

Her ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından paylaşılan enflasyon verileri yurttaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Her ay açıklanan verilerde yeni bir enflasyon rekorunun kaydedilmesinin yanında TÜİK ve ENAG tarafından paylaşılan verilerdeki büyük makas dikkat çekiyor.

Haberin devamı...