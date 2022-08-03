2023'te asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı gelecek zammı açıkladı
Temmuz ayında enflasyon farkı sebebiyle asgari ücrete gelen zammın ardından yurttaşların gözü enflasyon verilerine çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon verilerinin ardından Ocak ayında gelecek zam oranını paylaştı.
Her ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından paylaşılan enflasyon verileri yurttaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Her ay açıklanan verilerde yeni bir enflasyon rekorunun kaydedilmesinin yanında TÜİK ve ENAG tarafından paylaşılan verilerdeki büyük makas dikkat çekiyor.
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