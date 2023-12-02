Ticaret Bakanı Bolat ihracat rakamlarını açıkladı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 10:45

Güncelleme: 02.12.2023 - 10:56

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bolat, "Kasımda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık. Kasım itibarıyla 12 aylık ihracatta yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık" dedi.

İTHALAT YÜZDE 5 GERİLEDİ

Kasım ayında ithalat yüzde 5 düşüşle 28 milyar 900 milyon dolara geriledi. Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 azalarak 5.9 dolar oldu.