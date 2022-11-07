Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'Zayıf talep ihracatta risk'

07 Kasım 2022 Pazartesi, 12:55

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda Euro/dolar paritesinin ilk 10 ayda ihracata 12 milyar dolar, dış ticaret açığına ise 2.8 milyar dolar olumsuz etkisi olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği’nde (AB) daha da zayıflaması beklenen talebin ihracat üzerinde risk yaratmakta olduğunu ifade eden Muş, “Bu nedenle, ihracatçılarımızı alternatif pazarlara yönlendirerek pazar çeşitlendirmemizi güçlendirmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Belirsizliklerin, önümüzdeki dönemde daha da artması muhtemeldir. Küresel anlamda tüm ülkelerin karşı karşıya kaldığı zor bir dönem bizleri beklemektedir” dedi.

İTHALATTAKİ ARTIŞIN YÜZDE 63’Ü ENERJİ VE ALTIN KAYNAKLI

Enerji ithalatının ilk 10 ayda geçen yıla göre yüzde 118,4 arttığını ifade eden Muş, “Öte yandan, son dönemde altın ithalatında yaşanan yükseliş de ithalat faturamızı önemli ölçüde arttırmakta. Toplam altın ithalatı geçtiğimiz yılın ilk 10 ayına göre yüzde 198,4 artarak 10,1 milyar dolar oldu. Dolayısıyla ithalatta izlenen artışın yüzde 63’ü enerji ve altın kaynaklı gerçekleşmiştir” dedi.

Pandemi koşullarıyla birlikte e-ticaretin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ivme kazandığını da ifade eden Ticaret Bakanı, “2021 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 161 milyar lira olan e-ticaret hacmi 2022 yılının aynı döneminde 348 milyar liraya yükselmiştir. Bakanlık verilerine göre 17,12 milyar TL olan 2023 yılı bütçesinin 13,3 milyar TL’si ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesine kullanılacak” şeklinde konuştu.