Ticaret Bakanı Ömer Bolat: 'Zor bir yıl olacak'

Yayınlanma: 10.08.2023 - 16:52

Güncelleme: 10.08.2023 - 16:52

Bir dizi toplantıya katılmak üzene Mersin'e gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, STK temsilcileriyle buluştu.

Bu yıl dünyada enflasyonla mücadele çerçevesinde ülkelerin faiz artırımına gittiğini dile getiren Bolat, “Küresel üretimde gerilemenin yaşandığı, dünya ticaretinin de gerilediği, bizim en büyük pazarımız olan Avrupa Birliğinin yüzde yarım ile 1 arasında ancak büyüyebileceği, Amerika’nın yüzde 1 ile 1,5 arasında büyüyebileceği zor bir yıl. Buna rağmen ihracatçılarımız canla başla çalışıyorlar. Biz de Bakanlık olarak bütün gayretimizle onlara destek olmaya çalışıyoruz. 2028 yılı için büyük hedefler belirledik. Eximbank’ın sermayesini Temmuz ayı içerisinde yüzde 40 artırarak, 20,8 milyar dolara çıkardık. Bu 6,8 milyar dolarlık artırımın getireceği finansman yaklaşık 70 milyar lira ekstra ihracat finansmanı olacaktır. İhracatçılarımız hemen başvurularını yapmaya başladılar. Merkez Bankamızın ihracatçılar için sunduğu günlük kredi tutarını 300 milyon liradan 1,5 milyara çıkardı. Bu da ihracatçılarımızı önemli ölçüde rahatlattı. Bundan sonra artık top ihracatçılarımızın önünde. Onlardan yeni ülkemize puanlar kazandıracak ihracat golleri atmaları bekliyoruz” ifadelerini kullandı.