Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan stokçuluk ve fahiş fiyat açıklaması

Yayınlanma: 07.08.2023 - 17:36

Güncelleme: 07.08.2023 - 17:36

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasada fiyat artışlarını önlemek için yapılan denetimler konusunda bilgiler verdi.

Ekovitrin’e konuşan Bakan Bolat, görev ve yetki alanları çerçevesinde hizmet için her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “İç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyata karşı tedbirleri arttırdık. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Ömer Bolat, “İhtiyaç duyulan düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçiriyoruz. Denetimlerimizi ara vermeden sürdürüyor ve düzenlemeleri ihlal edenlere gereken idari yaptırımları uyguluyoruz” diye konuştu.

"DENETİM PERSONELİ ALINACAK"

Bakan Bolat, denetim personelini sayısını arttıracaklarını belirterek şunları söyledi:

“Halihazırda Bakanlığımızda ürün güvenliği denetimi amacıyla 92 Ticaret Denetmeni Yardımcısının alımı ile ilgili süreç devam etmektedir. Bunun yanında gündemin ilk sıralarında yer alan haksız fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimleri ile görevli olan 81 Ticaret İl Müdürlüğümüzde 2218 personelimiz bulunmakla birlikte özellikle yapılan denetimlerin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması denetimlerden beklenen sonucun alınabilmesi için, denetim personeli sayısının arttırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.”