Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan TÜSİAD'a: 'Halkın çocukları ülkeyi 22 yıldır başarıyla yönetiyor'

Yayınlanma: 15.02.2025 - 19:04

Güncelleme: 15.02.2025 - 19:04

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Parlamenterler Birliği Şubesince düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı’nda konuştu.

Bolat konuşmasında, TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın konuşmasının ardından hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili, "Yine eski Türkiye özlemi çeken bir anlayışla bir iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD'ın 180 derece zıt bir fotoğraf ortaya verircesine çıkış yaptığına şahitlik ettik. Tabii ortaya konan görüşlere baktığımızda son derece mesnetsiz açıklamalar vardı.

Konuların ekonomi, iş dünyasıyla ilgisinden ziyade daha çok buram buram siyaset kokan ve 1990'ları, 28 Şubat günlerini hatırlatan bir çıkış çabası olarak gördük ama artık 1990'lar geride kaldı. Eski Türkiye yok. Kimse devletin kaynaklarıyla ve işleri bu dönemde çok iyi büyüttükten sonra parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez" ifadelerini kullandı.

"HALKIN ÇOCUKLARI..."

Bolat, Türkiye ekonomisinin 22 yılda 5,5 kat, ihracatının da 7,5 kat büyüdüğüne işaret ederek cari işlemler açığının 10 milyar dolar altına düştüğünü ifade etti. Bolat, enflasyon ile işsizliğin de aşağı doğru inerken terörle mücadele eden emniyet güçlerinin, askerin ve polisin bu mücadelesine zarar verecek üslupta bir anlayış gösterildiğini ve açıklama yapıldığını savundu.

Ömer Bolat, şöyle devam etti:

"Terör ortada olsa siz ekonomide iyi iş yapabilir misiniz veya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde, yurt dışında çok büyük başarılar elde etmişken beş tane askeri öğrenci konusunu ülkenin kötüye gidişi olarak göstermeye çalışıyorsunuz. Siz kendi fabrikanızda, şirketlerinizde disiplinsizlik yapan bir kişiyi tutar mısınız? Hemen o dakika kapının önüne koyarlar. Aynı şekilde terör örgütleriyle iş birliği yapan ve terör örgütü olaylarına karışmış birisi sizin şirketinizde yönetici olmaya kalksa, almış olsanız, fark ettiğinizde ne yaparsınız? Hemen işten çıkarırsınız. Hal böyleyken devletin resmi kuruluşlarında, yerel yönetimlerde terörle alakalı olarak sürdürülen soruşturmalar ya da mahkemelerden mahkumiyet almış kişilerin siyasi durumlarıyla alakalı olarak çıkış yapmak bence iki amacı matuf görünüyor."

Bolat şöyle devam etti:

"Artık etkisiz bir konuma gelmişken tekrar eski günlerin özlemiyle siyasete bulaşarak öne çıkma çabası ya da kendi sevdikleri muhalefetle birleşme çabası, destek verme çabası olarak değerlendiriyorum. Ama sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda artık dışarıdan, içeriden vesayet özlemleriyle ülkeye yön vermeye çalışmak, makosen koltuklarda, yalılarda, köşklerde, ülke yönetimine egemen olma çalışma dönemi geride kaldı. Halkın çocukları ülkeyi artık 22 yıldır başarıyla yönetiyorlar. Zaten yönetmeseler halkımız 17 seçim üst üste ülkeyi yönetme görevini vermezdi. Onun için biz önümüze bakacağız. Türkiye dışarıdan çok çok daha iyi görünüyor."

Mesnetsiz konularla ülke gündeminin meşgul edilmek istendiğini ancak Türkiye'nin 22 yılda çok iyi yerlere geldiğini öne süren Bolat, eski Türkiye özleminde olanlara da asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.