TÜSİAD’dan yeni açıklama hazırlığı: 'Suçlamaları kabul etmiyoruz'

Yayınlanma: 15.02.2025 - 13:58

Güncelleme: 15.02.2025 - 13:58

Olağan Genel Kurulu'nda iktidarın politikaları hakkında eleştirilere yer verilen bir açıklamaya imza atan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni bir açıklama yapacağı ifade edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, açıklamanın ardından üyelerden eleştiri alıp almadıkları sorusu sorulan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Olumsuz anlamda böyle bir konuşma geçmedi. Ancak, üyelerimizden, siyasilerin yaptığı ve TÜSİAD’ı eleştiren açıklamalardan üzüntü duyulduğuna ilişkin çok sayıda mesaj geldi" dedi.

"KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA DAHA YAPACAĞIZ"

"Herkesin bildiği ve konuştuğu konular TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi" diyen Turan, "Bu konuda yanlış anlamaları da gidermek amacıyla bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Yapacağımız açıklama üzerinde çalışıyoruz. Bize dönük, ‘Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını da kabul etmiyoruz."

İsmi açıklanmayan başka bir TÜSİAD yetkilisi de, benzer açıklamaların zaman zaman yapıldığını söyledi.

TÜSİAD’ın sicilinin bozuk olduğu yolundaki suçlamaları kabul etmediklerini sözlerine ekleyen yetkili, "TÜSİAD’ın yapacağı yeni açıklamada da, yapılan açıklamanın arkasında oldukları da belirtilecek" sözlerine yer verdi.

ÖMER ARİF ARAS NE SÖYLEMİŞTİ?

13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen toplantıda konuşan TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, konuşmasında Bolu Kartaltepe’deki yangın faciasına, İliç’teki madende yaşanan toprak kaymasına, ihraç edilen teğmenlere yer vermişti.

"DEVLETİN BÜTÇE DİSİPLİNİNE UYMASI GEREK"

Aras “Serbest piyasa koşulları işlemeli, ihalelerde ve kredilerde eşitlik ilkesi gözetilmelidir. Eğitim sistemini tarikatların etki alanının dışına taşımalıyız. Devletin bütçe disiplinine uyması, kamuda tasarrufu artırması gerekiyor. Politik hayatta da olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

İnfial yaratan suçluların serbest kaldığını vurgulayan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise konuşmasında teğmenlere ilişkin “Suç vardır yoktur diyemeyiz” diye belirterek olayların toplumda endişe yarattığını söylemişti.