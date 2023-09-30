Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı yapacak

Ticaret Bakanlığı 81 ilde görevlendirmek üzere 1500 kadrolu memur alımı yapacak.

AA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 11:55
Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı yapacak
Abone Ol google-news

Ticaret Bakanlığı 81 ilin tamamında görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemi ile 1500 kadrolu memur alımı için çalışmalarını tamamladı. Bakanlık, 2023 yılı içerisinde memur alım sürecinin sonuçlandırmasını hedeflediklerini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı 1500 kadrolu memur alımı için yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha etkin bir piyasa denetimi yapmayı, stokçuluk, güvensiz ürün ve fahiş fiyat artışları gibi vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız ticari uygulamalarla mücadelemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bir kısmı gümrük kapılarımızda görevlendireceğimiz yeni arkadaşlarımızın gümrük işlemlerinin hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bahse konu personel alımı süreci hakkında, Ticaret Bakanlığımızca gerekli duyuru yapılacaktır."


Player Alanı
Ticaret Bakanlığı ösym İşçi işçi alımı memur alımı

İlgili Haberler

Ticaret Bakanı Bolat: Uluslararası şirketlere destek olmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Bolat: Uluslararası şirketlere destek olmaya devam edeceğiz
Ticaret Bakanı Bolat, AB komiseri ile görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, AB komiseri ile görüştü
Ticaret Bakanı Bolat, Japon basınına konuştu: Türkiye'nin inşaat sektörü çok rekabetçi ve güçlü

Ticaret Bakanı Bolat, Japon basınına konuştu: Türkiye'nin inşaat sektörü çok rekabetçi ve güçlü

En Çok Okunan Haberler