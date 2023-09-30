Ticaret Bakanlığı 1500 memur alımı yapacak
Ticaret Bakanlığı 81 ilde görevlendirmek üzere 1500 kadrolu memur alımı yapacak.
Ticaret Bakanlığı 81 ilin tamamında görevlendirilmek üzere, ÖSYM aracılığıyla merkezi yerleştirme sistemi ile 1500 kadrolu memur alımı için çalışmalarını tamamladı. Bakanlık, 2023 yılı içerisinde memur alım sürecinin sonuçlandırmasını hedeflediklerini bildirdi.
Ticaret Bakanlığı 1500 kadrolu memur alımı için yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha etkin bir piyasa denetimi yapmayı, stokçuluk, güvensiz ürün ve fahiş fiyat artışları gibi vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan haksız ticari uygulamalarla mücadelemizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bir kısmı gümrük kapılarımızda görevlendireceğimiz yeni arkadaşlarımızın gümrük işlemlerinin hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bahse konu personel alımı süreci hakkında, Ticaret Bakanlığımızca gerekli duyuru yapılacaktır."
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