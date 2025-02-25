Ticaret Bakanlığı açıkladı: 4 çocuk ürünü toplatılıyor!

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:18

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:18

Ticaret Bakanlığı sağlık riski taşıyan ürünlerin piyasadan toplatılması ve satılmasının yasaklanması kararları almaya devam ediyor.

Son olarak 4 ürün, Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı güvensiz ürün listesine eklendi.

Söz konusu ürünler şöyle:

Sonöz Bebe markalı 8-9 yaş bolerolu kız çocuk kıyafeti, "çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri" kriterini karşılamadığı için boğulma ve yaralanma riski taşıyor. Ürünle ilgili olarak piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Baby Body markalı bebek zıbını (0-3 yaş), çıtçıtlarının koparak küçük parçalara ayrılması nedeniyle bebeklerin boğulma ve yaralanma riski oluşturuyor. Bu ürünle ilgili de toplatma ve yasaklama kararı alındı.

Hippıl Baby markalı yazlık kız çocuk takımı, dekoratif kordonunun uç kısmındaki 3 boyutlu süsleme ve uzun kordon nedeniyle yaralanma riskini artırıyor. Bu ürün de piyasadan toplatılacak ve satışı yasaklanacak.

Özkaya Plastik markalı su tabancası, ambalaj kalınlığının güvenli sınırların altında olması nedeniyle çocuklar için boğulma riski oluşturuyor. Ürünle ilgili yasaklama ve toplatma kararı alındı.