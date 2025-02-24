Bakanlık ifşa etmişti: Bağdat Baharat'tan 'kekik' savunması

Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:44

Güncelleme: 24.02.2025 - 09:47

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak açıklanmaya devam eden taklit ve tağşiş listesi tüketiciler tarafından takip ediliyor. Ünlü birçok marka da listelerde yer alıyor.

20 Şubat 2021 günü açıkladığı tağşiş listesinde, ünlü baharat markası 'Bağdat Baharat' da yer almıştı.

Listeye ilişkin dikkat çeken noktalardan biri de baharatlar. Kekik, kırmızı biber, pul biber başta olmak üzere çeşitli baharatlar 'yabancı madde' tespiti ile listede yer alıyor.

"KEKİK" SAVUNMASI GELDİ

Kekik ürününde, "yabancı madde" tespit edilen Bağdat Baharat'tan açıklama geldi.

Açıklamada, yabancı madde olarak belirtilen bitkinin 'cistus'; yani laden çiçeği olduğunu belirterek, cistusun ekonomik değerinin kekikten çok daha fazla olduğuna ve kekikten ayrıştırılmasının çok zor olduğuna vurgu yapıldı.

Bağdat Baharat'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bağdat Baharatlarının, lehimize sonuçlanmış mahkeme kararlarına rağmen, taklit/tağşiş listesinde ilan edilmesini, herkes gibi bizlerde ilanla birlikte öğrendik. Geniş ürün yelpazesine sahip olan firmamız, daha önce hiçbir ürünü ile ilgili taklit ve tağşiş isnadı ile muhatap olmamış, hiçbir zaman böyle bir şeye tevessül etme ihtiyacı duymamıştır. Bilakis, Türkiye de baharatta gıda güvenliğinin sağlanması konusunda öncülük eden, analizlerin sıklaştırılması yönünde Bakanlık ile birçok ortak çalışma yapılmakta ve sektörün gelişimi için sürekli olarak görüş bildirilmektedir.

İlana konu olan “Kekik” 2022 yılı ürünüdür ve raflarda bulunmamaktadır. Taklit/ tağşiş yapıldığı iddia edilen, 2022 yılı üretim, 2024 yılı son tüketim tarihli Kekik ürünleri ile ilgili, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerce yapılan analizlerde, Kekik içinde “Cistus” bulunduğu belirtilmiş ve bu sebeple yabancı madde kapsamında taklit/tağşiş yapıldığı iddiası ile firmamız aleyhine 2023 yılında idari para cezaları düzenlenmiştir.

Düzenlenen idari para cezalarına itiraz etmemiz üzerine, itirazlarımız mahkemelerce kabul edilmiş ve taklit/tağşiş iddiasının yerinde olmadığı hüküm altına alınmıştır. Mahkeme kararları yok sayılarak işlem tesis edilmesi, açıkça yargısız infaz anlamına gelmektedir ve taklit/tağşiş listesinde ilan üzerine İdare Mahkemesinde açmış olduğumuz dava neticesinde ile adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır.

'KEKİKTEN DAHA DEĞERLİ'

"Bir konuyu daha açıkça belirtmek isteriz ki; şirketimize ait Kekik ürünlerinde tespit edilen “Cistus” ürünü, ekonomik değeri itibariyle Kekikten daha değerli bir üründür. Ekonomik olarak, Kekikten daha değerli bir ürünün, ekonomik kazanç sağlamak amacıyla Kekik içine katılmasının, ne denli mantık dışı olduğu ve basiretli tacirce yapılmayacağı açıktır."

CISTUS NEDİR?

"Cistusun, ekonomik olarak Kekikten daha değerli olması itibariyle, kekik içine katılması mantık dışı olmakla birlikte; cistusun, kekik ile çok benzer olduğu ve kekikten ayrıştırılmasının çok zor olduğu, Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Akademisyenleri tarafından hazırlanan 'uzman görüşü' ile sabittir.

Nitekim, cistusun, ancak mikroskobik yabancı madde analiz yöntemi ile kekikten ayırt edilebileceği, firmamıza idari para cezası düzenlendikten sonra, Bakanlık ile yapılan yazışmalar sonucunda öğrenilmiştir. Bahse konu yöntemin öğrenilmesi üzerine, kekik alımlarımız bu yönteme uygun olarak analize tabi tutularak yapılmıştır."