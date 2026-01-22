Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Tapu işlemlerinde o dönem sona eriyor!

Uzun yıllardır gayrimenkul satışlarında uygulanan “tapuya düşük bedel gösterme” dönemi, 2026 itibarıyla yapılacak denetimlerle sona eriyor. Tapu işlemlerinde beyan edilen satış tutarları ile banka üzerinden yapılan para transferleri karşılaştırılacak ve resmi kayıtlarda gerçek satış bedeli esas alınacak.

DÜŞÜK BEYANLAR DAHA KOLAY TESPİT EDİLECEK

Tapu harcı oranı toplam satış bedelinin yüzde 4’ü olarak uygulanmaya devam ederken, rayiç bedelin biraz üzerinde gösterilen düşük satış bedellerinin artık daha kolay tespit edilmesi bekleniyor. Yeni uygulamayla birlikte tapu işlemlerinde denetimlerin sıkılaştırılması öngörülüyor.

1 ŞUBAT 2026’DAN SONRA İLAN YAYIMLANAMAYACAK

Ticaret Bakanlığı’nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında taşınmaz satış ilanlarına yönelik yeni bir düzenleme de hayata geçiriliyor. Buna göre, e-Devlet üzerinden yetkilendirme şartı getirilecek ve 1 Şubat 2026’dan sonra malik onayı olmadan satılık ilan yayımlanamayacak.

DOĞRULANMIŞ İLAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Emlak danışmanları, yalnızca taşınmaz sahibinin verdiği dijital yetkiyle ilan oluşturabilecek. Yetkilendirme sürecinden geçen ilanlar “Doğrulanmış İlan” etiketiyle yayımlanacak. Uygulama ile sahte ve mükerrer ilanların yanı sıra dolandırıcılık girişimlerinin önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor.