Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak geliyor

Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İhracatın yasaklanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 09:23
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Tavuk ihracatına yasak geliyor
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Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.

Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı.

NTV'nin aktardığına göre, ihracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor. Düzenlemeye son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürüyor.

Sektör temsilcileri ise kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğu belirtiliyor.


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